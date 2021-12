Đặc sản cam Vinh đang vào mùa chín rộ, Hội ND Hà Nội, Nghệ An bắt tay kết nối tiêu thụ

Mới đây, tại trụ sở Hội ND TP.Hà Nội đã diễn ra hội nghị đánh giá Chương trình phối hợp giữa Hội ND TP. Hà Nội và Hội ND tỉnh Nghệ An năm 2021, ký chương trình phối hợp năm 2022.Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An cùng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, thời gian qua, Hội ND TP.Hà Nội và Hội ND tỉnh Nghệ An đã tích cực hợp tác trong công tác thông tin, tuyên truyền về kinh nghiệm tổ chức phong trào nông dân, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội NDVN và của địa phương; những thông tin trong phát triển nông nghiệp, thông tin về chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.



Lãnh đạo Hội ND TP.Hà Nội ký kết chương trình phối hợp với lãnh đạo Hội ND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Thanh

Hai đơn vị cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý trong xây dựng mô hình sản xuất phát triển kinh tế, xây dựng kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, quảng bá, giới thiệu tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp giữa hai địa phương...

Một trong những hoạt động ý nghĩa trong chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị là năm 2021, Hội ND TP.Hà Nội đã hỗ trợ hội viên nông dân nghèo tỉnh Nghệ An 45 triệu đồng để xây, sửa chữa nhà.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An cho biết: Tiếp nhận 45 triệu đồng của Hội ND TP.Hà Nội gửi tặng nông dân nghèo Nghệ An xây dựng nhà ở, Hội ND tỉnh nhanh chóng khảo sát, lựa chọn, đồng thời vận động cán bộ cơ quan đóng góp thêm được 5 triệu đồng giúp đỡ gia đình anh Lô Văn Đắm (ở bản Trung Thắng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương) là hộ nghèo ở địa phương. Ngày nhận nhà mới, trong niềm vui vỡ òa vì hạnh phúc, vợ chồng anh Đắm cứ nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn tới Hội ND TP.Hà Nội và các cấp Hội ở Nghệ An đã giúp đỡ gia đình anh.

Mới đây, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm mô hình trồng cam Vinh đạt tiêu chuẩn VietGAP của anh Nguyễn Đình Ân tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, Hội ND 2 tỉnh, thành phố đã thống nhất triển khai chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm cam Vinh trên địa bàn TP.Hà Nội. Đây là hoạt động rất thiết thực góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm cam Vinh, giúp người tiêu dùng Hà Nội được tiếp cận với các sản phẩm đặc trưng, có chất lượng của tỉnh Nghệ An nói chung và sản phẩm cam Vinh nói riêng.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa hai tỉnh, thành phố, Hội ND TP.Hà Nội và Hội ND tỉnh Nghệ An đã ký Chương trình phối hợp năm 2022 với những nội dụng cụ thể, thiết thực.