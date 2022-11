Cách người hâm mộ hội hè, tiệc tùng tại World Cup Qatar 2022.(Video: Sport Indonesia)

Du khách World Cup khuấy động không khí hội hè tiệc tùng

Sự bùng nổ du lịch với khoảng từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu khách đến bao gồm fan (người hâm mộ) và supporter (cổ động viên)... đổ tới World Cup Qatar 2022, khiến không chỉ Qatar mà các quốc gia vùng Vịnh xung quanh cũng được hưởng lợi.

Trước việc gia tăng nhu cầu về phòng khách sạn dẫn tới tăng giá, nhiều du khách, fan (người hâm mộ) và supporter (cổ động viên) có xu hướng tìm kiếm nơi lưu trú ổn định và thoải mái hơn tại các nước láng giềng của Qatar, nhất là Dubai (1 trong 7 Tiểu Vương quốc tạo nên Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE).

Du khách, người hâm mộ và cổ động viên đổ tới sân bay quốc tế Hamad ở Doha, dịp World Cup Qatar 2022. (Ảnh: Shutterstock)

Nhờ thế, các nhà điều hành sân bay ở Dubai cho biết lượng khách đến đã vượt qua con số thời trước Covid-19. Cụ thể là lưu lượng hành khách vượt qua mức 6 triệu người mỗi tháng trong quý 3/2022. Đặc biệt hãng hàng không Emirates của Dubai ghi nhận lượng hành khách tăng tới 228% ngay từ nửa đầu năm 2022.

Tỷ lệ lấp đầy các khách sạn tại Dubai đã đạt 100% từ trước khi Word Cup khai mạc. Trong khi tại Abu Dhabi (Tiểu Vương quốc Abu Dhabi có Thủ đô Abu Dhabi cũng là Thủ đô của UAE) và Oman, tỷ lệ lấp đầy các khách sạn cũng gia tăng đáng kể từ giữa tháng 10.

Hàng nghìn du khách, người hâm mộ và cổ động viên chọn cách vừa xem Word Cup, vừa tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động ở Dubai. (Ảnh: Reuters)

Không khí tiệc tùng sớm bùng nổ tại 2 sân bay của Dubai, nơi các nhà hàng đều quá bận rộn với số khách tấp nập đổ tới. Một số nơi đã bán hết sạch bia McDonald và Heineken. (Ảnh: AP)

Kể từ khi khai mạc Word Cup Qatar 2022, hàng nghìn fan (người hâm mộ) và supporter (cổ động viên) từ nhiều quốc gia đã chọn cách vừa xem Word Cup, vừa tận hưởng cuộc sống về đêm sôi động ở Dubai. Từ đây họ theo 60 chuyến bay đưa đón hàng ngày tuyến Dubai - Doha, với công suất vận chuyển lên tới 350.000 người đi xem các trận thi đấu bóng đá ở Qatar.

Trên khắp thành phố, các Fan Zones (khu vực dành cho người hâm mộ) luôn nhộn nhịp với những đám đông cổ động viên đến từ nhiều quốc gia. Điều này làm đa dạng thêm cộng đồng người nước ngoài, vốn chiếm tới 90% trong tổng số 3,5 triệu dân của Dubai.

Trải nghiệm World Cup với lều trại sa mạc và lối sống tỷ phú siêu sang

Trong khi đó tại Qatar, hàng nghìn người hâm mộ và cổ động viên lưu trú trong các khu trại trên sa mạc. Theo lời ông Berthold Trenke, Giám đốc điều hành Cơ quan Du lịch Qatar nói trước đó, thì họ được phép uống (đồ uống có cồn) tại các Fan Zones (khu vực dành cho người hâm mộ) - có thể là tại một số địa điểm mang tính biểu tượng nhất của Thủ đô Doha như công viên Al Bidda bên bờ biển, công viên Souq Waqif - địa điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng trong thành phố…

Một ngôi làng bao gồm những căn lều sang trọng như thế này, đem đến cho du khách và người hâm mộ trải nghiệm sa mạc Qatar tuyệt vời nhất. (Ảnh: Getty)

Du khách và cổ động viên World Cup cũng có thể chọn lưu trú trong loại lều Bedouin truyền thống độc đáo của Qatar. (Ảnh: Getty)

Có những lời phàn nàn của người hâm mộ và cổ động viên về chất lượng các khu lều trại trên sa mạc, hoặc những phòng trọ kiểu cabin trong các container được hoán cải thành khách sạn di động, tại các Fan Village (làng người hâm mộ) quanh Doha. Tuy nhiên đa số sau đó cho biết họ không phiền lòng lắm vì những điều đó.

"Tôi đăng ký ở 12 ngày và thấy không sao cả. Trước khi đến đây tôi hơi lo lắng vì đọc và xem những hình ảnh hơi đáng sợ… Nhưng các bạn không thể chờ đợi sự sang trọng 5 sao với giá thuê ở đây. Tuy cũng có một vài vấn đề nhỏ, nhưng tôi không có gì phàn nàn về lòng hiếu khách của người dân Qatar" - Một cổ động viên Liverpool (Anh) chia sẻ.

"Đối với chúng tôi, đây là một phần của trải nghiệm Word Cup" - 2 cổ động viên xứ Wales vui vẻ nói và cho biết thêm rằng họ vẫn có thể tổ chức tiệc tùng, giao lưu gặp gỡ tại các Fan Zones (khu vực dành cho người hâm mộ).

Hoàng gia Qatar với khối tài sản trị giá 335 tỷ USD, là một trong những triều đại giàu có nhất còn tồn tại trên thế giới. (Ảnh: Luxurylaunches)

Chiếc máy bay Boeing 747-8 trị giá 600 triệu USD của Hoàng gia Qatar với 10 phòng tắm, một số phòng chờ trải rộng khắp 2 tầng và một dãy phòng ngủ tuyệt đẹp. (Ảnh: Luxurylaunches)

Cùng với niềm vui được có mặt tại vòng chung kết Word Cup Qatar 2022, nhiều du khách, người hâm mộ và cổ động viên còn bày tỏ sự kinh ngạc trước những trải nghiệm về sự giàu có, lối sống siêu sang của giới tỷ phú nơi này…

Nổi bật nhất là ấn tượng với sân bay siêu sang trị giá 14,1 tỷ Bảng của Qatar, với những tính năng sang trọng và có cả spa, hồ bơi… Sân bay quốc tế Hamad ở Thủ đô Doha của Qatar đã đoạt giải Skytrax dành cho Sân bay tốt nhất thế giới năm 2021 và 2022.

Sự siêu xa hoa ở Qatar thể hiện rõ nhất qua cuộc sống và nguồn tài sản khổng lồ của House of Thani (Hoàng gia cầm quyền ở Qatar), do Emir (Tiểu Vương) Tamim bin Hamad Al Thani đứng đầu. House of Thani với khối tài sản trị giá 335 tỷ USD, là một trong những triều đại giàu có nhất còn tồn tại trên thế giới…