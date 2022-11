Wren Evans gặp may khi cùng Trấn Thành, Lê Giang dự giải thưởng Truyền hình châu Á

MV Gặp may của Wren Evans từng chiến thắng giải 'Sản phẩm âm nhạc được yêu thích nhất' tại MTV Fan Choice tháng 7 diễn ra tại TP.HCM

Với số phiếu bình chọn cao - hơn 1,3 triệu vote, MV Gặp may của Wren Evans đã chiến thắng vòng đua bình chọn trong nước MTV Fan Choice (do kênh truyền hình MTV Việt Nam tổ chức) diễn ra vào tháng 7.

MV Gặp may được tạo nên từ chính những trải nghiệm của Wren Evans, sau khoảng thời gian mất đi nhiều mối quan hệ. Với những set quay tối giản, hình ảnh đầy ẩn dụ nhấn mạnh biểu cảm của nhân vật và không bị ràng buộc bởi một kịch bản cụ thể đã cho thấy được nét trẻ trung, cá tính của một nghệ sĩ Gen Z. Ca khúc được Wren Evans thu âm bằng công nghệ Dolby Atmos với mong muốn tạo ra không gian sống động cho bài hát và trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.



MV Gặp may của Wren Evans tiếp tục tranh tài ở hạng mục 'Best Music Video' tại giải thưởng Truyền hình châu Á 2022

Sau khi vượt qua vòng quốc gia với kết quả cực kỳ ấn tượng, MV Gặp may tiếp tục lọt top đề cử hạng mục Video âm nhạc hay nhất (Video Best Music Video) tại giải thưởng quốc tế danh giá Asian TV Awards, tranh tài với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Qatar, New Zealand, Úc… Giải thưởng do hội đồng của giải bình chọn và sẽ diễn ra tại Philippines và Singapore vào hai ngày 1 và 8/12.

Song song với việc góp mặt trong đề cử, Wren Evans còn trở thành một trong số ít nghệ sĩ quốc tế trình diễn trên sân khấu ngày trao giải 1/12 với bài hát Gặp may và Baby with you. Đây là cơ hội để nghệ sĩ Việt có thể mang âm nhạc nước nhà đến gần hơn với bạn bè quốc tế, giao lưu văn hóa, nghệ thuật và có thêm những kết nối tốt đẹp.



Trấn Thành nhận giải Ngôi sao Xanh 2021 với phim "Bố già"





Giải ATA lần thứ 27 càng thu hút sự chú ý hơn khi dàn sao Việt sải bước trên thảm đỏ là những tên tuổi đình đám gồm Trấn Thành, Lê Giang và Uyên Ân. Năm vừa qua là một năm đại thắng của Trấn Thành cùng phim điện ảnh Bố già.

Ê kíp Bố già đã gặt hái đến 5 giải thưởng lớn tại Ngôi Sao Xanh 2021 gồm "Phim điện ảnh hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc" cho Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành, "Nam/Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc" lần lượt cho Tuấn Trần, Lê Giang.

Riêng Trấn Thành nhận thêm giải "Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích" do khán giả bình chọn. Với việc sở hữu loạt thành tích ấn tượng, ê kíp Bố già được trao cơ hội đại diện Việt Nam xuất hiện tại giải thưởng Truyền hình châu Á.

Trấn Thành, Lê Giang và Tuấn Trần từng thắng lớn ở giải Ngôi Sao Xanh 2021

Một điều đáng mong chờ hơn, Trấn Thành còn góp mặt với tư cách nghệ sĩ trao giải cho đề cử thắng cúp Asian TV Awards năm nay. Tin chắc rằng với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động cùng những thành tích cực kỳ nổi bật trong showbiz, Trấn Thành sẽ tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng khi đại diện Việt Nam góp mặt trên sân khấu lễ trao giải danh giá mang tầm quốc tế.