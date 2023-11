Xã nào của tỉnh Nam Định vừa được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao?

Ông Phạm Mạnh Thường - Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh chia sẻ, tranh thủ những thuận lợi và khắc phục mọi khó khăn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Xuân Ninh đã chung sức, đồng lòng xây dựng NTM nâng cao.



Xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao và phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí xã NTM nâng cao. Sau khi triển khai xây dựng NTM nâng cao, xã Xuân Ninh đã đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng.

Đoàn thẩm định NTM nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Nam Định tham quan vườn kiểu mẫu của 1 gia đình tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Theo ông Thường, đến hết năm 2022, tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM trên 133 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương trên 5,7 tỷ đồng; ngân sách tỉnh gần 9,7 tỷ đồng; còn lại là ngân sách huyện, xã, vốn huy đông doanh nghiệp, vốn huy động cộng đồng dân cư.

Trong quá trình xây dựng NTM, nhân dân trên địa bàn xã đã hiến 11,14 ha đất nông nghiệp và hàng nghìn ngày công để làm đường giao thông theo tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Từ nguồn kinh phí huy động được, xã đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội và tập trung thực hiện cho các tiêu chí khó.

"Chính những bước đi, cách làm phù hợp, diện mạo nông thôn mới và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương đã được nâng lên", ông Phạm Mạnh Thường tâm sự.

Đến nay, 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn xã được nhựa hoá và bê tông hoá, có hệ thống điện chiếu sáng về ban đêm, được trồng cây xanh, được duy tu bảo dưỡng hàng năm và có các hạng mục cần thiết như đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Làng nghề sản xuất chiếu cói (xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) tiếp tục được giữ gìn và ngày càng phát triển.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung sửa chữa, cải tạo, nâng cấp và xây mới theo quy hoạch NTM. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

Điều kiện sống, đi lại, sản xuất, học tập, sinh hoạt của người dân nông thôn thuận lợi, hiệu quả hơn. Các nhu cầu về điện, nước cho sinh hoạt và sản xuất của người dân được đáp ứng tốt hơn.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2022 chỉ còn 0,66%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển toàn diện, đạt kết quả nổi bật. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường, an ninh nông thôn được giữ vững.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin, truyền thông phát triển nhanh, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn tiếp cận tri thức mới để nâng cao hiểu biết và áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất.

Trong sản xuất nông nghiệp, xã Xuân Ninh từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa với quy mô vừa và nhỏ, hiệu quả được nâng cao. Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.