Sáng 23/1, Bộ Công an có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu tại cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng).

Theo thông tin từ Bộ Công an, hồi 0 giờ 30 phút ngày 23.01, tại Km 36+400 đường La Sơn – Túy Loan (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, BS 47B - 01067 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk – Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân. Ảnh: D.B

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn tới việc xe khách đâm vào ta luy, lao xuống vực là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

Sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an TP.Đà Nẵng) khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân, tuy nhiên do điều kiện địa hình vực sâu, thời tiết mưa kèm sương mù, tối nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công an đang chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn, tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.