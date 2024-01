Sáng 23/1, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại cao tốc La Sơn - Túy Loan, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân xe khách BKS 47D - 01067.

"Trước mắt yêu cầu các y bác sĩ tập trung cứu chữa cho các nạn nhân bị thương. Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan liên quan hỗ trợ phương tiện về quê cho các trường hợp khó khăn sau khi xuất viện và liên hệ với gia đình các nạn nhân tử vong để hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, Sở GTVT, Ban ATGT thành phố cũng cần làm việc với Khu quản lý đường bộ 3 để tìm hiểu thêm nguyên nhân và có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn-Tuý Loan", ông Chinh cho biết.

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân. Ảnh: D.B

Theo báo cáo ban đầu của Khu Quản lý đường bộ III (Cục đường bộ Việt Nam), vụ việc xảy ra lúc 0 giờ 30 phút ngày 23/11, tại Km36+400 đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên (đoạn thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Nguyên nhân ban đầu là do xe ô tô khách giường nằm 47B - 01067 do anh Phương Thanh Tùng (SN 1988, trú xã EaTir, huyện EaH' Leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc đến vị trí trên đã bất ngờ lao sang phía đối diện, tông đổ lan can đường rồi lao xuống vực sâu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.B

Lúc này tại khu vực có mưa rất to. Theo Ban ATGT TP. Đà Nẵng, trên xe có 19 hành khách và 3 lái xe, phụ xe. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, nhiều bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.