Xác minh cán bộ Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông Long An thu tiền không nộp ngân sách

Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An thông tin với phóng viên Dân Việt, đơn vị đang giao thanh tra sở xác minh làm việc với những cán bộ Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông Long An (thuộc Sở GTVT tỉnh Long An), lấy tiền bỏ túi không nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 23/1, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một nhân vật nam (giấu tên, ngụ tỉnh Long An) cho biết: Ông đã gửi đơn tố cáo những cán bộ Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông Long An (thuộc Sở GTVT tỉnh Long An), gồm: Ông L.M.G - Giám đốc; ông N.T.S - Phó Giám đốc; ông L.M.T - Trưởng tư vấn giám sát; bà N.T P. - Trưởng phòng Tổng hợp, đến Thanh tra tỉnh Long An.

Nội dung Thanh tra tỉnh Long An chuyển Sở GTVT tỉnh để xác minh, làm việc theo thẩm quyền. Ảnh: Nguồn TT tỉnh Long An.

Theo đơn tố cáo, những người kể trên có hành vi sử dụng giả mạo giấy chứng nhận và sử dụng văn bằng (chứng chỉ) của người khác để đi đấu thầu giám sát công trình cầu, đường. Để lấy tiền bỏ túi riêng không nộp vào ngân sách nhà nước, như công trình đường Bùi Mới tại huyện Tân Thạnh, công trình tại các huyện của tỉnh Long An và các công trình ngoài tỉnh như Tiền Giang, Tây Ninh...

Theo Thanh tra tỉnh Long An, sau khi xem xét nội dung đơn, Thanh tra tỉnh nhận thấy đơn tố cáo nặc danh ghi ngày 22/12/2023 đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Cũng theo thanh tra tỉnh Long An, đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật. Và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Long An cho biết theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 13 Luật Tố cáo năm 2018, thì đơn tố cáo nặc danh ghi ngày 22/12/2023 không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An.

Do vậy, Thanh tra tỉnh chuyển đơn tố cáo của công dân (đơn mật nên không đính kèm file) đến Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả đến Thanh tra tỉnh.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 23/1, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An Đặng Hoàng Tuấn cho hay, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo chuyển từ Thanh tra tỉnh đến. Ông này nói: "Tôi đã giao cho thanh tra sở xác minh, làm việc với những cá nhân bị tố. Khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin đến quý báo".