Hình ảnh ông Đ.T.B. bị những đối tượng lạ mặt xông vào nhà hành hung. Ảnh: Cắt clip

Chiều 19/2, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip hơn 4 phút ghi lại cảnh nhiều đối tượng xông vào một nhà người đàn ông đang ăn cơm trong nhà. Những đối tượng này khoảng 5 người xông vào nhà đấm đá túi bụi. Cầm cây lau nhà, dĩa đựng thức ăn đập vào lưng người đàn ông đang ăn cơm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người đàn ông bị hành hung tên Đ.T.B. và người ngồi cùng ăn cơm với ông B. con gái ông B. ngụ tại địa chỉ 451b/58A đường Phạm Thế Hiển, phường 3 quận 8, TP.HCM.

Qua trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Bùi Thị Ngọc Hạnh (vợ ông B.), xác nhận đúng chồng bà và con gái trong clip. Chồng bà bị những đối tượng lạ mặt hành hung trong chiều mùng 1 Tết Nguyên đán.

"Nguyên nhân bị hành hung do chồng tôi nợ nần cờ bạc hơn 100 triệu từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên tôi không đồng tình với hành động của những đối tượng lạ mặt kể trên…", bà Hạnh bức xúc kể.

Theo bà Hạnh, ngay sau khi chồng bà là ông B. bị những đối tượng lạ mặt hành hung bà đã trình báo với Công an phường 3, quận 8. Bà Hạnh cũng cho biết thêm, việc nợ nần thì chồng bà sai tự chịu trách nhiệm chi trả. Nhưng bà Hạnh không đồng ý với hành động những đối tượng lạ mặt xông vào nhà người khác, đánh người, gây mất an ninh trật tự, khiến bà và hai con gái hoảng sợ.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an phường 3, quận 8 đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận 8 để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng Công an quận 8 xác nhận với phóng viên Dân Việt có sự việc trên, đã thụ lý vụ việc, sẽ thông tin khi có kết quả đầy đủ.