Điều tra nhóm người xông vào nhà dân hành hung 7 thành viên trong một gia đình bị thương

Ngày 24/5, thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng xác nhận trên địa bàn huyện xảy ra vụ việc nhóm thanh niên khoảng 15 người xông vào nhà ông Phạm Xuân Tùng (số 19 tổ Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) chém 7 thành viên trong gia đình ông Tùng khiến 1 người phải nhập viện cấp cứu. Hiện, Công an huyện Đức Trọng đang khẩn trương, xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Tùng (bên trái) và ông Trúc bị nhóm người hành hùng với nhiều thương tích. Ảnh: Hoàng Lâm.

Cụ thể, theo ông Phạm Xuân Tùng, khoảng 20 giờ ngày 19/5 vừa qua, khi gia đình ông đang ăn tối tại nhà tại địa chỉ số 19 tổ Trung Hiệp (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) thì bị một nhóm thanh niên trên 15 người do nhiều đối tượng là người địa phương xông vào nhà hành hung, dùng xe máy húc tung người rồi đánh, chém bằng mã tấu đối với các thành viên trong gia đình gây thương tích, ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng.

Cũng theo ông Tùng, bản thân ông bị các đối tượng hành hung gãy tay trái, chấn thương vùng đầu, mặt, lưng. Ngoài ra, vợ ông tùng là bà Lã Thị Nga (53 tuổi) bị đánh chấn thương vùng ngực, tay; con trai ông là anh Phạm Công Tuấn (32 tuổi) bị đánh gãy xương ngón tay phải; anh trai ông Tùng là Phạm Xuân Thọ (65 tuổi) và ông Phạm Xuân Trúc (58 tuổi) bị đánh nứt hộp sọ, chấn thương sọ não, gãy 3 xương sườn, chấn thương vùng mặt cùng một số thành viên khác cũng bị đánh xây xát.

Nhiều thành viên của gia đình ông Tùng cũng bị đánh với nhiều thương tích, có người phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Hoàng Lâm.

Riêng ông Phạm Xuân Trúc hiện nay đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để theo dõi, điều trị.

Theo tìm hiểu của phóng viên, con trai ông Tùng là P.C.T (25 tuổi) có nhắn tin với cô gái cùng xóm tên N.T.H (18 tuổi), nhưng khi biết H. là bạn của một người trong nhóm côn đồ trên nên Th. không nhắn tin nữa. Người nhà ông Tùng cho biết, đây rất có thể là nguyên nhân dẫn đến việc gia đình này bị hành hung.

Hiện Công an huyện Đức Trọng đang chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tích của các thành viên trong gia đình ông Tùng để làm cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người có hành vi tấn công các thành viên trong gia đình ông Tùng.