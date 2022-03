Xăng dầu tăng cao, nhiều doanh nghiệp vận tải ở Bến xe Miền Đông xin tăng giá vé

Sáng ngày 3/3, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông Đỗ Phú Đạt thông tin, hiện tại đơn vị đã nhận được kê khai điều chỉnh giá vé tăng 20% của 11 doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại bến.

Theo quy định liên quan đến kê khai giá vé vận tải hành khách, các đơn vị sẽ gửi đề xuất lên cơ quan quản lý là Sở Giao thông Vận tải ở các tỉnh/thành phố. Sở này là đơn vị xem xét mức giá.

Hiện, có 140/153 đơn vị vận tải đã hoạt động trở lại tại bến kể từ sau khi TP.HCM khôi phục kinh tế trong trạng thái "bình thường mới".

Tuy nhiên, lượng khách bình quân đạt khoảng 7.000 khách/ngày, con số này chỉ đạt 42% so với tháng 2/2021, còn so với thời gian trước dịch chỉ đạt khoảng 32%.

Trong cơ cấu giá thành vận tải thì nhiên liệu chiếm từ 25 – 30%. Do đó, với mức giá nhiên liệu liên tục điều chỉnh tăng thời gian qua đã gây khó khăn cho doanh nghiệp. Doanh thu từ hoạt động vận tải thấp do khách không có, chi phí nhiên liệu leo thang.

Đây là các nguyên nhân khiến đơn vị vận tải phải điều chỉnh tăng giá vé lên 20%. Nếu tính từ đầu năm 2022 cho tới kỳ điều chỉnh ngày 1/3, giá xăng dầu tăng khoảng 6%.

Trong khi đó, do tác động của dịch Covid-19 nên nhu cầu đi lại của người dân chưa thể phục hồi như trước. Lượng khách chỉ còn khoảng 40% – 50% so với cùng kỳ các năm.

Khi các tỉnh/thành mở cửa lại sau dịch Covid-19, các doanh nghiệp này vốn không tăng giá để hút khách nhưng giờ do chi phí tăng nên họ phải buộc phải tăng để bù chi.

Theo Cục Thống kê TP. HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2022 tăng 0,86% so với tháng trước, tăng 1,10% so với tháng 12/2021 và tăng 1,09% so với cùng kỳ. Ghi nhận tăng cao nhất trong tháng 2/2022, nhóm giao thông có chỉ số giá tăng 2,51%, chủ yếu do nhóm nhiên liệu tăng 5,14%, dịch vụ giao thông công cộng tăng 5,17%. Nguyên nhân do giá xăng dầu điều chỉnh tăng từ ngày 11/2 và ngày 21/2.