Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, trong 2 năm thực hiện Nghị quyết, Công an quận ngày càng được củng cố tăng cường về biên chế cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện.



Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị. Ảnh: hanoi.gov.vn

Cán bộ, chiến sỹ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

An ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật kiềm chế giảm so với cùng kỳ; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đã có sự chuyển biến rõ ràng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, nhiều cá nhân xuất sắc trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm và giữ gìn trật tự đô thị.

Trong 2 năm (2021, 2022), Công an quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao, được Bộ Công an và UBND Thành phố tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà khẳng định: Việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 22-NQ/QU thể hiện sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ quận, đã cụ thể hóa việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Đồng thời, khơi dậy và lan tỏa động lực, ý chí quyết tâm tới cán bộ, chiến sỹ công an quận không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng công an quận Bắc Từ Liêm trở thành "Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an", phấn đấu sớm đạt danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá cao phương hướng mà Công an quận Bắc Từ Liêm đã đề ra và mong Quận ủy Bắc Từ Liêm quan tâm, phối hợp với Đảng ủy Công an Thành phố chỉ đạo Công an quận thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/QU và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn quận.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác dân vận; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, rà soát; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, làm tốt các mặt nghiệp vụ công tác, chủ động phối hợp các phòng nghiệp vụ công an Thành phố và các phòng, ban chuyên môn của quận, tăng cường nguồn lực, đầu tư, xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu đảm bảo mọi nguồn lực nhằm xây dựng lượng lượng Công an quận sớm trở thành "Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an".