Xe biển xanh bị bỏ quên ở Tân Sơn Nhất: Cơ quan nào được cấp biển 80A?

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, tại bãi trông giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất có một chiếc xe sang màu đên biển xanh của hãng xe Lexus BKS: 80A-666.xx nằm phủ bụi đã nhiều tháng nay mà không thấy chủ nhân đến. Hiện nay, đơn vị trông giữa xe đã khoá bánh chiếc xe Lexus BKS: 80A-666.xx, bám bụi đang nằm ở tầng 3.

Chiếc xe Lexus mang BS 80A-666.xx đang nằm trong bãi gửi xe sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Mạng xã hội)

Do chiếc xe Lexus BKS: 80A-666.xx nằm ở trong bãi xe sân bay Tân Sơn Nhất một thời gian dài đã bụi phủ dày lên xe, đơn vị trông giữ xe đã tạm thời khoá xe và đặt biển cảnh báo ở phía bên trên kính trước của chiếc xe. Một số người dân nhìn thấy chiếc xe bị phủ bụi đã tò mò tìm hiểu và chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội.

Sáng ngày 14/11, trao đổi với PV dân Việt, đại diện Công ty CP đầu tư TCP (đơn vị quản lý vận hành bãi giữ xe trong sân bay) cho biết, chiếc xe màu đen Lexus BKS: 80A-666.xx được một người gửi ở đây từ tháng 6/2020 đến nay.

Người gửi xe Lexus BKS: 80A-666.xx đã đăng ký sử dụng vé tháng, hàng thàng vé gửi xe đều được gia hạn bình thường và vé tháng hiện tại vẫn còn thời hạn tới cuối tháng 11/2020, nhưng không thấy ai đến lấy xe ra sử dụng.

Khi được hỏi về chủ nhân chiếc xe, đại diện Công ty CP đầu tư TCP cho biết: "Chúng tôi chỉ kiểm soát bằng biển số xe nên không nắm được chủ nhân chiếc xe này".

Xe biển xanh ở bãi trông giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Mạng xã hội)

Những đơn vị nào được cấp biển xanh 80A?

Theo Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an về cấp biển số xe, biển xanh 80 được cấp cho một số cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ,... quy định ký hiệu biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp cho các cơ quan Trung ương, thuộc Trung ương quản lý.

Những cơ quan, tổ chức nào được cấp biển 80: Một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và Chính Phủ được cấp biển 80, bao gồm: Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân),...

Ngoài ra, nhiều cơ quan khác được cấp biển số xe 80 như Báo Nhân dân, Trung tâm lưu trữ quốc gia, Văn phòng Tổng Cục Hải quan, Văn phòng Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Văn phòng Tổng Công ty hàng không Việt Nam, Các đại sứ quán, Tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài,...

Xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.



Tại khoản 6 Điều 31 số 15/2014/TT-BCA, màu sắc và seri đăng ký trên biển số xe được quy định như sau:

Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước.