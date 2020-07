Nhiều xe biển xanh 80A cùng công an xuất hiện tại trụ sở UBND TP Hà Nội tối nay

Tối nay (13/7), sau khi Bộ Công an thông tin về việc khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng liên quan hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng đã có mặt ở nhiều địa chỉ liên quan để tiến hành nhiệm vụ.



Cụ thể, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 đối tượng về hành vi "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước", quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các đối tượng gồm Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP.Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), Phạm Quang Dũng (SN 1983, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Tối cùng ngày, ghi nhận của nhóm PV Dân Việt tại trụ sở UBND TP.Hà Nội, có nhiều xe biển xanh 80A xuất hiện. Đến khoảng 21h5 phút, xuất hiện 3 chiếc xe ô tô biển xanh 80 rời khỏi trụ sở UBND TP.Hà Nội.

Ở một diễn biến khác, vào khoảng 21h25, ghi nhận của nhóm PV, lực lượng chức năng cùng xe biển xanh cũng xuất hiện tại 1 ngôi nhà ở đường Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Được biết, đây là địa bàn cư trú của đối tượng Nguyễn Anh Ngọc (Hiện công tác tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội).

Clip: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực đường Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Cụ thể, vào khoảng 21h25 xuất hiện 2 người mặc sắc phục của lực lượng an ninh xuất hiện trước cửa nhà 104 Ái Mộ