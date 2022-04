Ngày 19/4, theo báo cáo của Công ty cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VEC E), trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (HLD) vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng, một xe bị lật ngửa.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 12h trưa cùng ngày tại Km09 đường cao tốc HDL.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: VEC E

Thời điểm này, ô tô con biển số 72L-1925 do tài xế Lê Mã Tuâng xe (SN 1991, ngụ TP.Vũng Tàu) cầm lái di chuyển trên cao tốc HDL, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.

Khi đến km09 thì bất ngờ tông vào đuôi xe 5 chỗ BKS 72A-252.73 do tài xế Nguyễn Tiến Dũng (SN 1978, ngụ TP.Vũng Tàu) cầm lái. Chiếc xe do tài xế Dũng cầm lái lao tới, đâm vào xe 16 chỗ BKS 86A-002.31 do ông Nguyễn Ngọc Cảnh (SN 1970, ngụ Bình Thuận) cầm lái chạy phía trước. Chiếc xe 16 chỗ (biển xanh) này là của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đang lưu thông hướng TP.HCM đi Đồng Nai.

Ô tô 16 chỗ nằm ngang trên đường sau tai nạn. Ảnh: VEC E

Vụ tai nạn liên hoàn khiến xe tài xế Tuâng bị lật ngửa, nằm chắn ngang làn đường khẩn cấp. Hai phương tiện còn lại hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang trên đường. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo đại diện C08, sau khi sự việc xảy ra, Cục CSGT đã phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức đến hiện trường để xử lý, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông.

"Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, phương tiện lưu thông qua tuyến đường không đông nên chỉ bị ùn ứ nhẹ. Vụ tai nạn cũng không gây thiệt hại về cầu đường" - nguồn tin cho biết.