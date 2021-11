Xe buýt nội thành TP.HCM chạy lại, mỗi tuyến cả chục km chỉ có vài khách

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt trưa ngày 2/11 các tuyến xe buýt kể trên được hoạt động trở lại.

Song, trên các chuyến xe hành khách vẫn còn rất thưa thớt. Mỗi chuyến chỉ có từ 3 đến 4 khách, có chuyến xe ít nhất 1 khách.

Tài xế Nguyễn Hải Hà, phụ trách tuyến xe buýt số 36 xuất phát từ công viên 23/9 (phường Bến Thành, quận 1 đi đến phường Thới An, quận 12) cho biết: "Hôm qua ngày đầu tiên tôi trở lại công việc làm tài xế sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19. Được đi làm trở lại tôi rất phấn khởi, tuy nhiên lượng khách vẫn còn ít. Nhiều anh em tài xế của tôi ở các tuyến xe khác cũng đang gặp phải tình trạng như thế này".

Bà Trần Thị Minh Tuyền nhân viên phụ tuyến xe buýt số 28 (bến xe buýt Sài Gòn đến chợ Xuân Thới Thượng) cho hay: "Hành khách khi lên xe phải làm thủ tục khai báo y tế, phải xịt cồn phun khử khuẩn để phòng chống Covid-19. Lượng khách từ ngày 1/11 đến hôm nay tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay".

Trên tuyến xe số 27 (bến xe buýt Sài Gòn đi An Sương) hoạt động từ ngày 25/10 đến nay. Theo quan sát của phóng viên, chỉ có duy nhất một hành khách.

Bà Trần Thị Oanh (ngụ quận 11) hành khách duy nhất trên chuyến xe 27 nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi xe buýt qua An Sương để thăm bà con. Tuy nhiên, tôi khá là bất ngờ khi trên xe tôi là hành khách duy nhất".

Thời điểm hiện tại, Sở GTVT TP.HCM đã đưa vào hoạt động trở lại tổng cộng 20 tuyến xe buýt. Các tuyến xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 1/11 gồm: Tuyến xe buýt mã số 04 chạy theo lộ trình Bến Thành - Cộng Hòa - Bến xe An Sương; tuyến xe buýt số 28 lộ trình Bến xe buýt Sài Gòn - chợ Xuân Thới Thượng; tuyến xe buýt số 31 lộ trình Đại học Tôn Đức Thắng - Bến Thành - Đại học Văn Lang; tuyến xe buýt số 36 Bến Thành - Thới An; tuyến xe buýt số 45 Bến xe buýt quận 8 - Bến Thành - Bến xe miền Đông; tuyến xe buýt số 72 Bến xe buýt Sài Gòn - Hiệp Phước; tuyến xe buýt số 102 Bến xe buýt Sài Gòn - Nguyễn Văn Linh - Bến xe miền Tây và tuyến xe buýt số 151 Bến xe miền Tây - Bến xe An Sương.