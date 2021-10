TP.HCM: Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt vắng khách

Tài xế Vương Hùng Tâm, vừa kết thúc chuyến xe đầu tiên từ Bến xe An Sương đến Công viên 23 tháng 9 (quận 1) nói: "Hành khách vẫn còn ít do họ chưa biết xe buýt được hoạt động trở lại. Ảnh ghi lại sáng 25/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sáng sớm 25/10, hình ảnh những chuyến xe buýt đã bắt đầu xuất hiện lại tại các tuyến phố ở nội thành TP.HCM. Trên những chuyến xe vắng khách chỉ có từ 1 đến 2 người.

Vừa kết thúc chuyến xe đầu tiên từ bến xe An Sương đến Công viên 23 tháng 9 (quận 1), tài xế Vương Hùng Tâm cho biết: "Sau bao ngày phải ngưng chạy thì nay cuối cùng cũng được đi làm lại. Ngày đầu chắc khách chưa biết nên còn ít người đi. Cả chuyến từ An Sương đến đây chỉ nhận được 2 khách. Hi vọng những chuyến sau sẽ có nhiều người hơn".

Tài xế Tâm cho biết, hành khách lên xe bắt buộc phải sử dụng khẩu trang và được nhân viên bán vé hướng dẫn khai báo y tế qua mã QR code. Ảnh ghi lại sáng 25/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo tài xế Tâm, những hành khách lên xe bắt buộc phải sử dụng khẩu trang và được nhân viên bán vé hướng dẫn khai báo y tế qua mã QR code.

Ông Đặng Nở (65 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), hành khách đầu tiên của chuyến xe số 20 (chặng Bến Thành - Nhà Bè) làm nghề bán vé số, cho biết thời gian xe buýt ngưng hoạt động cũng là thời gian ông tạm ngưng việc bán vé số của mình.

"Tôi rất hay sử dụng xe buýt di chuyển qua lại giữa huyện Nhà Bè và quận 1 để bán vé số vì giá rẻ. Khi xe buýt dừng thì tôi cũng ngưng bán, ngày hôm nay mới đi bán lại", ông Nở cho biết.

Chỉ có 1 hành khách trên chuyến xe số 20 (chặng Bến Thành - Nhà Bè). Ảnh ghi lại sáng 25/10. Ảnh: Chinh Hoàng.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin: Các tuyến xe buýt này đều là tuyến buýt có trợ giá và chạy trên các trục đường chính, lộ trình qua các bến xe, bệnh viện, khu du lịch... tại TP.HCM.

8 tuyến xe buýt hoạt động lại gồm: 14, 20, 27, 29, 65, 74, 79, 141. Trong đó, 5 tuyến xe buýt số 14 (bến xe miền Đông - bến xe miền Tây), số 20 (bến Thành - Nhà Bè), số 27 (bến xe buýt Sài Gòn - An Sương), số 29 (Phà Cát Lái - Chợ nông sản Thủ Đức), số 141 (Khu du lịch BCR - Khu chế xuất Linh Trung II) sẽ hoạt động với số chuyến 60 chuyến/ngày.

3 tuyến xe buýt còn lại gồm: số 65 (Bến Thành - Bến xe An Sương), số 74 (bến xe An Sương - bến xe Củ Chi), số 79 (bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược) hoạt động với 54 chuyến mỗi ngày.

Các tuyến xe buýt này chủ yếu chạy trên các trục đường chính, lộ trình qua các bến xe, bệnh viện... tại TPHCM, hoạt động từ 5h - 18h mỗi ngày. Riêng tuyến 74 thời gian hoạt động tại bến xe Củ Chi từ 4h30 - 17h30 và bến xe An Sương từ 5h30 - 18h30 hàng ngày.