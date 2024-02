Xe chở nhiên liệu bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương Xe chở nhiên liệu bốc cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Xe bồn chở nhiên liệu đang lưu thông cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng về miền tây qua địa phận tỉnh Long An thì bốc cháy dữ dội. Tài xế nhanh chóng chạy xuống đường dẫn TP. Tân An (Long An).