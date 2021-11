Xe của doanh nghiệp làm dự án năng lượng tái tạo cày nát đường giao thông nông thôn ở Ninh Thuận

Xe tải cày nát đường giao thông

Từ phản ánh của người dân đến Báo Dân Việt, những ngày đầu tháng 11, PV Dân Việt có mặt và ghi nhận thực tế tuyến đường Mông Đức đi Hậu Sanh, xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận). Tại đây, PV chứng kiến đoạn đường bê tông dài chừng 3km nhưng chằng chịt ổ voi, ổ gà. Nhiều đoạn đã tróc hết lớp bê tông làm lộ rõ lớp đất thịt mềm nhũn do ngâm nước mưa lâu ngày, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân tham gia giao thông, đặc biệt là ban đêm.

Xe tải cày nát đường giao thông nông thôn khiến lớp bê tông đã bị tróc tạo thành những ổ voi chứa nước giữa mặt đường. (Ảnh: Đức Cường)

Nhiều người dân địa phương cho biết, tình trạng xe tải chở vậy liệu cày nát tuyến đường này đã diễn ra hơn 2 năm qua. Và chừng ấy thời gian đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do người dân té ngã khi đi qua tuyến đường này do né ổ voi liền gặp ổ gà. Gần nhất là một phụ nữ đang chở con nhỏ đi trên đường bất ngờ ngã xuống vũng nước giữa đường và rất may được bà con ứng cứu kịp thời.

Bà Trung ở thôn La Chữ bức xúc: " Đường gì mà toàn ổ voi. Gặp mưa xuống là thành hố chứa nước sâu khiến 2 mẹ con đang đi bất ngờ ngã xuống hố nước, bị trầy xước khắp thân thể. Hôm đó rất may có người dân giúp đỡ băng bó vết thương rồi đưa đến trạm xá chữa trị...".

Ông Nguyễn Trường Vinh, trưởng thôn La Chữ cho biết, thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri, người dân cũng đã nhiều lần góp ý kiến và đề nghị cấp trên các phương án tu sửa tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con đi lại. Nhưng đến nay đã nhiều tháng rồi vẫn chưa thấy ngành chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm.

"Mùa nắng thì bụi bay mù mịt, còn mùa mưa thì những ổ voi biến thành những vũng nước nằm giữa đường như những cái bẫy và rất nguy hiểm cho người đi tham gia giao thông...", ông Vinh than vãn.

Xe tải cày nát đường giao thông nông thôn khiến mặt đường nham nhở, chi chít ổ voi, ổ gà rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh: Đức Cường)

Theo UBND huyện Ninh Phước, việc các dự án năng lượng tái tạo đồng loạt triển khai cùng lúc và vận chuyển thiết bị bằng xe trọng tải lớn đã làm hư hỏng nặng tuyến đường giao thông nông thôn Phú Quý-Mông Đức-Hậu Sanh.

Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, năm 2019 UBND huyện Ninh Phước đã huy động 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để tu sữa đoạn Phú Quý đi Mông Đức với chiều dài trên 1,5km. Việc này nhằm giải quyết những bức xúc của người dân cũng như tạo điều kiện cho các chủ đầu tư vận chuyển vật tư xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào vận hành.

Huyện cũng đã có văn bản gửi các nhà đầu tư đang thực hiện dự án năng lượng vận chuyển thiết bị qua tuyến Mông Đức đi Hậu Sanh đóng góp kinh phí để tu sữa mặt đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Việc này được nhiều chủ đầu tư thống nhất ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 1 trong 8 nhà đầu tư thực hiện việc tu sửa đường như đã cam kết, còn lại là "hứa lèo".

Trước đó, một số tuyến đường tỉnh lộ liên xã tại huyện Thuận Nam cũng đã bị "cày nát như tương" bởi hàng loạt xe chở thiết bị siêu trường, siêu trọng để thi công các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn. Điển hình là tuyến đường Tỉnh lộ 709 đoạn qua xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị, nhưng cũng chưa đâu vào đâu...

Xe tải cày nát đường giao thông, doanh nghiệp phải chi tiền sữa chữa



Sau khi các doanh nghiệp hứa chi tiền sửa đường, UBND huyện Ninh Phước đã lập hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí sửa chữa tuyến đường Mông Đức-Hậu Sanh dài hơn 4,3 km với kinh phí trên 9,6 tỷ đồng. Cũng đã 2 lần huyện làm việc với các chủ đầu tư và lần nào doanh nghiệp cũng hứa, nhưng gần cả 2 năm qua, vẫn chưa thấy các nhà đầu tư thực hiện như cam kết, khiến người dân bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh làm việc với ngành chức năng tại cuộc họp với các công ty đã hứa chi tiền sửa đường do xe tải cày nát. (Ảnh: H.L)



Theo các cơ quan chức năng của huyện Ninh Phước, hiện có 7 doanh nghiệp chưa thực hiện cam kết hỗ trợ tiền để tu sửa đường giao thông gồm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang, Công ty cổ phần BP Solar, Công ty cổ phần tái tạo và nông nghiệp Ninh Thuận, Công ty Cổ phần đầu tư điện Phước Hữu, Công ty TNHH Sinenergy Holding, Công ty TNHH năng lượng mặt trời TT.SungLim và Công ty TNHH Hưng Tín.

Không chấp nhận việc "thờ ơ", thiếu trách nhiệm của các chủ đầu tư, ngày 9/11 vừa qua, ông Phan Tấn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chủ trì cuộc họp, triển khai phương án khắc phục sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng nói trên.

Tại cuộc họp này, có cả các doanh nghiệp đã hứa chi tiền sửa chữa đường nhưng chưa chi, ông Phan Tấn Cảnh nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai dự án, các sở, ngành, địa phương tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội… để các nhà đầu tư thi công công trình đạt mục tiêu đề ra.

"Nay để đảm bảo lợi ích hài hòa cho sự phát triển chung, tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng. Việc này là thực hiện đúng cam kết về bảo vệ môi trường, an toàn giao thông trong quá trình thi công và vận hành dự án theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án khi được phê duyệt. Phải chung tay đóng góp kinh phí tu sửa các tuyến đường nói trên, để người dân đi lại, lưu thông hàng hóa được bảo đảm...", ông Phan Tấn Cảnh khẳng định.