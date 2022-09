Xe dán ePass gặp nhiều lỗi, doanh nghiệp khẳng định không do thẻ

Trong một tháng triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) từ ngày 1 đến ngày 30/8 tại TP.HCM, 3 trạm An Sương - An Lạc, cầu Phú Mỹ và xa lộ Hà Nội đã đón tổng cộng 2,7 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ ETC.



Trong đó, hơn 88.000 lượt phương tiện gặp lỗi thanh toán khi qua trạm thu phí cầu Phú Mỹ, với chủ yếu là các xe dán thẻ ePass.

Doanh nghiệp nói không phải do lỗi thẻ

Trao đổi với Zing, ông Cao Đình Ngân – Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC – cho biết các trường hợp đọc thẻ thất bại xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

“Tài khoản không đủ tiền, độ ổn định của hệ thống thu phí không dừng tại từng trạm, ảnh hưởng từ vị trí dán thẻ hay các yếu tố ngoại cảnh khác đều có thể tác động đến khả năng đọc thẻ thành công”, ông Ngân cho biết.

Vị trí dán thẻ cũng ảnh hưởng đến quá trình đọc tại các trạm ETC. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Vị này cũng thông tin thêm có khoảng 3,8% trường hợp gặp lỗi khi qua trạm cầu Phú Mỹ xuất phát từ nguyên nhân dán thẻ sai vị trí hoặc không đúng vị trí tối ưu, khiến hệ thống không thể đọc thẻ khi xe đi qua trạm.

“Công ty cũng sẽ bố trí người trực trạm để xử lý các trường hợp khách hàng dán thẻ không đúng vị trí tối ưu”, ông Cao Đình Ngân cho biết.

Ngoài ra khi đề cập đến trường hợp các chủ xe ePass phản ánh gặp lỗi tại một vài trạm ETC, mặc dù xe phía trước vẫn qua bình thường, đồng thời xe gặp lỗi cũng từng qua các trạm khác thành công, ông Cao Đình Ngân khẳng định nguyên nhân không phải do thẻ.

“Ngoại trừ một số trường hợp chủ xe chưa nạp tiền vào tài khoản, phần nhiều các vụ xảy ra lỗi liên quan đến quá trình quản lý và vận hành tại trạm, bao gồm đầu đọc thẻ chưa vận hành đủ công suất, xe không đảm bảo khoảng cách và tốc độ giới hạn, hoặc liên quan đến góc quét”, ông Ngân lý giải.

Các trường hợp ghi nhận lỗi cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân không giữ đủ khoảng cách với xe trước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngoài ra, ông Ngân cho rằng việc đọc thẻ thất bại cũng có thể xuất phát từ cấu hình tham số của hệ thống, hay quy trình giám sát vận hành không được theo dõi và hiệu chỉnh thường xuyên.

Đại diện VDTC cũng cho biết công ty này đang phối hợp cùng Công ty TNHH Thu phí tự động VETC nhằm quán triệt lực lượng nhân viên vận hành phải phản hồi đúng lỗi mà khách hàng gặp phải.

Các nhân viên trực trạm cũng được hướng dẫn biện pháp xử lý linh hoạt để xe được qua trạm trong trường hợp gặp lỗi mà nguyên nhân xuất phát từ hệ thống thu phí tự động.

Giải pháp cho tình trạng xe nằm nhà vẫn bị trừ tiền

Đối với các trường hợp xe đang ở nhà nhưng tài khoản ETC vẫn bị trừ tiền, ông Cao Đình Ngân nhận định các trường hợp xe sử dụng biển giả, che biển số hay mạo danh xe biển thật là nguyên nhân cho các sự vụ đáng tiếc vừa qua.

Ngoài ra, vẫn có trường hợp sai sót do nhân viên nhập biển số thủ công, nhưng không quá phổ biến.

Ông Ngân cho biết tại các trạm thu phí tự động, bên cạnh việc đọc thẻ dán trên xe bằng sóng radio, các công ty dán thẻ như VDTC còn dùng giải pháp nhận diện qua biển số để làm phương án dự phòng.

Các xe đeo biển giả hoặc được thay đổi biển số có chủ đích đã lợi dụng điều này khi đi qua trạm và khiến xe nằm nhà bị trừ tiền trong tài khoản ETC.

Hành vi che mờ biển số, thay đổi số trên biển kiểm soát ôtô là nguyên nhân gây ra tình trạng xe nằm nhà vẫn bị trừ tiền tài khoản ETC. Ảnh: Đình Kiên.

Do đó để giải quyết triệt để tình trạng xe nằm nhà vẫn bị trừ tiền, ông Ngân xác nhận VDTC đã tắt tính năng nhận diện biển số tại các trạm thu phí thuộc tuyến đường có ghi nhận tình trạng trên.

Trong tương lai, ông Cao Đình Ngân cho hay VDTC sẽ xúc tiến triển khai các dự án giao thông thông minh, không chỉ trên cao tốc mà còn ở các bến cảng và sân bay.

Vị lãnh đạo VDTC cho biết công ty đang nỗ lực hoàn thiện công nghệ thu phí.

Cụ thể công nghệ OCR nhận diện ảnh, tự động biến đổi thông tin từ ảnh thành chữ viết có độ chính xác cao đang được ePass áp dụng. Nhờ có OCR, việc nhận diện biển số, chủng loại xe để so sánh với dữ liệu phương tiện được cải thiện mức độ chuẩn xác, từ đó giảm thiểu việc trừ sai tiền trong tài khoản ETC.

Bên cạnh đó, sai số do thao tác của nhân viên cũng sẽ bị loại trừ, đồng thời rút ngắn thời gian đăng ký dịch vụ mới cho khách hàng và giảm thiểu chi phí cho các công tác nghiệp vụ như hậu kiểm và đối soát.

Số liệu thu thập được từ trạm thu phí cầu Phú Mỹ chỉ ra tỷ lệ đọc thẻ thất bại khi qua các trạm thu phí tăng nhanh, đặc biệt đối với các xe dán thẻ ePass do Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam VDTC phát hành.

Cụ thể, tỷ lệ đọc thất bại của thẻ ePass là 10,2%, trong khi con số này trên các xe dán thẻ E-tag do Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (VETC) phát hành là 2,8%.