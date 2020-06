Xế hộp nát đầu, 1 người bị thương do xe ben gây tai nạn liên hoàn

Chiều 30/6, theo tin từ Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), trên Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng và khiến 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an huyện Phong Điền.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h20 ngày 30/6 tại km807+120 quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải ben biển số 75C-106.22 do anh Trần Quang Hải Vinh (SN 1982, trú tại thôn Cổ Bi 2, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) điều khiển chạy hướng Thừa Thiên Huế- Quảng Trị khi đang lưu thông qua đoạn đường này thì tông mạnh vào đuôi xe ô tô con biển số 43A-437.98 do anh Tống Thái Bình (SN 1987, trú kiệt 338 Hoàng Diệu, TP.Đà Nẵng) đi cùng chiều phía trước.

Sau khi bị tông mạnh từ phía sau, xe 43A-437.98 lao về phía trước rồi húc vào đuôi xe ô tô biển số 75C-069.98 lưu thông cùng chiều do anh Phan Tiến Anh (SN 1970, trú đường Lý Nam Đế, TP.Huế) điều khiển.

Xế hộp bị vỡ nát phần đầu sau vụ tai nạn. Ảnh: Công an huyện Phong Điền.

Còn xe ô tô 75C-106.22 sau khi tông 43A-437.98 thì mất lái lao sang bên trái đâm vào xe máy biển số 75C1-347.08 do anh Phan Văn Khoa (SN 1973, trú tại thôn Bồ Điền, xã Phong An) điều khiển đang dừng bên đường.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, trong đó xe ô tô 43A-437.98 bị hư hại nghiêm trọng, phần đầu của xe vỡ nát. Vụ tai nạn cũng khiến 1 người ngồi trên xe ô này bị thương.

Hiện Công an huyện Phong Điền đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.