Xe máy cháy ngùn ngụt sau va chạm xe container đêm Noel, nam thanh niên nguy kịch trước ngày cưới

Thông tin từ NLĐO: Sáng 25/12, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên nguy kịch.

Clip hiện trường vụ tai nạn xe máy cháy ngùn ngụt sau va chạm xe container đêm Noel. Nguồn: NLĐO

Thông tin ban đầu, vụ va chạm giao thông xảy ra vào đêm Noel (24/12) trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua phường An Phú, TP.Thuận An. Thời điểm trên, nam thanh niên chạy xe máy mang biển số tỉnh An Giang, tới ngã tư giao với đường Chu Văn An thì va chạm với xe container đang rẽ sang đường.

Sau đó, xe máy bốc cháy dữ dội. Nam thanh niên bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau cú va chạm, xe máy bốc cháy ngùn ngụt. Nguồn: Zing

Thông tin về vụ xe máy cháy ngùn ngụt sau va chạm xe container đêm Noel theo congan.com.vn: Người thân của thanh niên đi xe máy cho biết anh này tên Nguyễn Hoài T (21 tuổi, quê An Giang), 10 giờ trưa 25/12 sẽ là đám cưới của anh.