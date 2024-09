Xe máy đối đầu, 2 thanh niên thương vong trên quốc lộ

Trưa 16/9, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ N2 đã làm 2 thanh niên thương vong. Qua khám nghiệm hiện trường, công an kịp thời thông báo cho gia đình nạn nhân biết.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 15/9, anh Trương Du Min (22 tuổi, ngụ xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) điều khiển xe máy biển số 66P2-057.02 lưu thông trên quốc lộ N2 theo hướng từ huyện Đức Hòa đi huyện Thạnh Hóa.



Khi anh Min lưu thông vào địa phận đoạn km 34+800, thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức thì đối đầu với xe máy 59D1 - 080.20 do anh Nguyễn Quốc Huy (29 tuổi, tạm trú ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức) cầm lái chạy chiều ngược lại.

Do va chạm mạnh, anh Huy văng khỏi phương tiện gần 10m, tử vong tại chỗ, anh Min bị đa chấn thương, bất tỉnh, hiện đang nguy kịch. Hai phương tiện hư hỏng nặng.

Quốc lộ N2 mặt đường hẹp, không có đèn chiếu sáng nên nguy cơ cao khi xe máy lấn làn đường.