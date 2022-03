Xe ô tô điện có an toàn khi gặp tai nạn?

Xe điện có an toàn khi gặp tai nạn?

Trước hết, điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các xe ô tô điện đều được chế tạo để đáp ứng các quy định về thiết kế và sản xuất nghiêm ngặt giống như các xe chạy xăng và diesel. Về cơ bản, chúng trải qua cùng một quá trình kiểm tra cẩn thận, với khoảng thời gian dài để làm cho những chiếc xe này an toàn nhất có thể.

Và để chứng minh điều này, hầu hết các nhà sản xuất sau đó đều đưa các mẫu EV của họ vào hương trình đánh giá xe Euro NCAP (Chương trình đánh giá xe mới của châu Âu) và kết quả nhận được đều giống như các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong có hiệu suất cũng như kích thước tương tự.

Xe ô tô điện không có tiếng ồn là một cải tiến công nghệ vượt trội trong ngành công nghiệp xe hơi. Ảnh Tesla.

Xe điện được thiết kế với cấu trúc chắc chắn, vùng co giãn rộng và nhiều túi khí đảm bảo rằng người ngồi trong xe được bảo vệ tốt nhất có thể trong trường hợp xảy ra tai nạn. Và trên thực tế, với trọng lượng lớn hơn của các bộ pin và nhu cầu hấp thụ thêm năng lượng khi va chạm, nên các nhà thiết kế EV tính toán kỹ hơn so với xe động cơ đốt trong để giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

Tuy nhiên, một vấn đề khác đáng quan tâm là lửa. Một vài năm trước, một loạt các vụ tai nạn xe điện dẫn đến việc ô tô bốc cháy đã khiến những người mua ô tô mới lo lắng hơn. Nhưng thực tế hỏa hoạn có nhiều khả năng xảy ra hơn trong một chiếc xe hơi đốt trong và đặc biệt là một chiếc xe chạy bằng chất dễ cháy như xăng.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, vấn đề tiềm ẩn lớn với bộ pin lithium-ion của EV là thứ được gọi là hiện tượng thoát nhiệt. Về cơ bản, nếu một trong các lõi pin bị hư hỏng và đoản mạch, chất điện phân dễ cháy bên trong có thể bốc cháy. Nếu nhiệt tăng lên này làm hỏng các phân tử lân cận, nó có thể gây ra một phản ứng dây chuyền mà hàng trăm hoặc hàng nghìn phân tử cũng bắt đầu cháy khiến ngọn lửa ngày càng khốc liệt mà không thể dập tắt và thay vào đó bạn phải đợi nó tự cháy hết.

Mặc dù, điều này nghe có vẻ đáng sợ nhưng nó lại cực kỳ khó xảy ra với thế hệ EV mới nhất được thiết kế để tránh tình trạng này. Đối với những mẫu xe này, pin được bảo vệ rất tốt trong một cấu trúc chống va chạm được gắn trong xe càng thấp càng tốt và càng xa các khu vực có khả năng va chạm.

Trên thực tế xe điện vẫn phát ra âm thanh do chuyển động quay của mô tơ điện. Ảnh T.F.

Tiếng động cơ của ô tô điện

Xe ô tô điện không có tiếng ồn là một cải tiến công nghệ vượt trội trong ngành công nghiệp xe hơi. Điều này không chỉ mang đến những trải nghiệm lái xe thú vị cho người điều khiển phương tiện mà còn góp phần giảm tải ô nhiễm tiếng ồn đô thị. Tuy nhiên, ô tô điện không phát ra tiếng ồn khi vận hành nên đôi lúc sẽ khiến người đi đường khó nhận biết ô tô có đang hoạt động hay không (đặc biệt là đối với người khiếm thị, khiếm thính). Mặc dù nỗi lo này ít xảy ra nhưng cũng là một trong những lưu tâm của người sử dụng xe điện.

Trên thực tế xe điện vẫn phát ra âm thanh do chuyển động quay của mô tơ điện, tuy nhiên đây chỉ là những âm thanh nhỏ chứ không gọi là tiếng ồn. Tiếng ồn duy nhất mà xe điện có thể tạo ra đó là tiếng ồn do lốp xe gây ra hoặc do sức cản của gió xảy ra khi xe chạy ở tốc độ cao. Nghiên cứu chỉ ra rằng xe điện có nguy cơ gây tai nạn với người đi bộ cao hơn 40%.