Xe ô tô điện VinFast VF8 liên tục bị ngắt điều hòa: Chuyên gia nói lý do, hãng xử lý thế nào?

Trong thời gian vừa qua, người dùng liên tục phản ánh tình trạng xe điện VinFast VF8 bị ngắt điều hòa mát. Tình trạng này đặc biệt diễn ra nghiêm trọng ở Hà Nội khi mức nhiệt vài ngày qua nắng nóng đỉnh điểm.



Nhiều chủ xe cho biết, dù bật điều hòa ở mức lạnh nhất, nhưng VinFast VF8 vẫn không mát và khi đi trong xe không khác gì ở ngoài trời. Không chỉ VF8, VF e34, VF5 cũng gặp phải hiện tượng tương tự.

VinFast VF8 liên tục bị ngắt điều hòa. Ảnh Group VinFast.

Theo chuyên gia ô tô Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar), việc ngắt điều hòa này là do thời tiết quá nắng nóng, phần mềm chỉnh ở mức nhiệt tự ngắt thấp.

“Mấy ngày nay, nhiệt độ ở Hà Nội là hơn 40 độ C, tuy nhiên thực tế nhiệt độ cao hơn khoảng 60 độ C do hiệu ứng bê tông. Trong khi đó, phần mềm xe VinFast được đặt ở khoảng 40 độ C điều hòa sẽ ngắt để bảo vệ động cơ. Do đó, khi nhiệt độ quá cao, xe điện VinFast VF8 bị mất điều hòa là điều không khó hiểu”, vị chuyên gia này nói.

Cũng theo ông Hải Kar, mất điều hòa là hiện tượng khá phổ biến của xe điện hiện nay khi thời tiết nắng nóng cao điểm. Mặc dù vậy, do xe điện có phần mềm nên hãng có thể điều chỉnh bằng cập nhật để giải quyết tình trạng này.

VinFast đã thông báo đến khách hàng để khắc phục điều hòa. Ảnh Khải Phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, hãng xe Việt đã thông báo đến những khách hàng sử dụng VinFast VF8 trong diện ảnh hưởng bởi điều hòa để khắc phục tình trạng mất điều hòa khi nhiệt độ cao.

“Hãng đã thông báo đến tôi để khắc phục cách đây khoảng nửa tháng bằng cách cập nhật phần mềm. Tuy nhiên, chưa có thời gian đi lại nên tôi hiện vẫn chưa khắc phục”, một khách hàng sử dụng VinFast VF8 nói.

Được biết, VinFast sẽ tiến hành cập nhật phần mềm mới nhất cho VF8, đồng thời thay thế ống dẫn khí điều hòa trên xe để khắc phục hiện tượng mất điều hòa của xe khi nhiệt độ tăng cao.

Cụ thể hơn, nếu xe đã được nâng cấp lên phần mềm 8.7.8 thì chỉ cần thay thế linh kiện tốn khoảng 3 giờ. Trong khi đó, xe VinFast VF8 đang sử dụng bản thấp hơn 8.7.8 thì sẽ cần thời gian lâu hơn từ 9 - 12 giờ đồng hồ để vừa cập nhật phần mềm và thay linh kiện.