Xe tăng, pháo binh Nga ở Ukraine thoát mối đe dọa chết chóc từ UAV 'Thần phong' Switchblade của Mỹ

Máy bay không người lái tự sát Switchblade 300 được mệnh danh là "Thần phong" của Mỹ được cho là có hiệu quả kém khi được tung vào cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh minh họa IT

Theo Bulgarianmilitary, UAV tự sát Switchblade 300 rõ ràng là một vũ khí tuyệt vời nhưng lại không đáp ứng được kỳ vọng của Ukraine đối với nó. Đã có một số video trên mạng cho thấy cách Switchblade 300 tấn công các vị trí của Nga, bao gồm các công sự, đơn vị quân đội, nơi trú ẩn quân sự...

Nhưng Switchblade 300 không phù hợp với cuộc chiến ở Ukraine, các chuyên gia nhận định. Lý do là, mục tiêu chính của lực lượng vũ trang Ukraine là xe tăng, pháo và hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Để chống lại những vũ khí này, Switchblade 300 không phải là vũ khí hoàn hảo.

Chuyên gia quân sự David Hambling cho biết, với ngân sách quân sự của Mỹ cho năm 2024, ông cho rằng, Lầu Năm Góc sẽ quyết định không mua thêm Switchblade 300. Có thể có nhiều lý do khiến Lầu Năm Góc đưa ra quyết định trên nhưng một trong số đó có thể là do khả năng hoạt động kém của loại UAV cảm tử này trước các bệ pháo của Nga trên chiến trường. Lý do thứ 2 có thể là vì giá cả.

Switchblade 300 là một "loại đạn lảng vảng" tối tân, có mức giá 80.000 USD/hệ thống. Thực tế, nếu so sánh mức giá trên với giá thành của các hệ thống tên lửa xách tay chống tăng hay đạn pháo thì Switchblade 300 không đắt. Tuy nhiên, từ đầu cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đến nay, người ta đã chứng kiến hiệu quả bất ngờ của những chiếc máy bay không người lái dân sự chỉ có giá 500-700 USD mỗi chiếc.

Được điều khiển bởi cả người Ukraine và Nga, các UAV siêu rẻ này thường mang theo thuốc nổ và lựu đạn cầm tay và một cuộc thả đạn thành công sẽ đảm bảo mục tiêu bị hủy diệt.

Trong khi đó, Switchblade 300 có tỷ lệ thất bại đáng kể trên chiến trường Ukraine. Đây không bao giờ là tin tốt, bởi khi một máy bay không người lái bị bắt giữ, người Nga sẽ cơ hội "mổ xẻ" nó và tìm ra các công nghệ mới nhất của Mỹ.

Đã có hàng trăm video trên mạng về cách một chiếc UAV siêu rẻ của Ukraine có gắn lựu đạn, bay qua cửa sập đang mở của tháp pháo xe tăng hoặc xe bọc thép chở quân của Nga, thả một quả lựu đạn xuống và phương tiện quân sự của Moscow nổ tung sau đó.



Một trong những UAV rẻ tiền nhưng hiệu quả mà Ukraine đang sử dụng là DJI Mavic 3T, có giá 5.700 USD. Tức là với số tiền để mua một máy bay không người lái Switchblade 300, Ukraine có thể mua 14 máy bay không người lái DJI - loại máy bay này rõ ràng hiệu quả hơn Switchblade 300.

Ví dụ thứ 2 là UAV tự sát FPV. Giá trị của loại UAV này thậm chí còn rẻ hơn so với DJI Mavic 3T. Theo các nguồn tin, Ukraine đã nhận được hàng chục nghìn máy bay không người lái FPV. Tức là Ukraine có nhiều UAV tự sát rẻ hơn và hiệu quả hơn để sử dụng, trong khi Switchblade 300 dường như không thành công trước xe tăng hoặc pháo binh của Nga.