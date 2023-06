Xem trực tiếp Man City vs Inter Milan trên kênh nào? Xem trực tiếp Man City vs Inter Milan trên kênh nào?

Chung kết Champions League mùa giải 2022/2023 sẽ là cuộc so tài giữa Man City vs Inter Milan. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp Man City vs Inter Milan trên kênh nào?

Đêm nay, mọi sự chú ý của bóng đá châu Âu đều sẽ đổ dồn về sân Ataturk, nơi diễn ra trận chung kết Champions League giữa Man City và Inter Milan. Sân chơi danh giá nhất lục địa già sẽ xuất hiện tân vương hay chứng kiện sự trở lại của người Italia? Dám cá rằng phần đông sẽ lựa chọn đáp án 1. Thực ra, không phải tới thời điểm này, ngay từ khi Champions League 2022-23 chưa khai cuộc, Man City đã được xếp vào nhóm ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ngược lại, không nhiều người dám tin Inter Milan sẽ vượt qua vòng bảng khi phải đụng độ 2 đối thủ sừng sỏ là Barca và Bayern Munich. Man City vs Inter Milan. Với nhiều người, đây là trận chung kết Champions League chênh lệch nhất sau nhiều năm. Xét tương quan lực lượng, Man City được đánh giá vượt trội với đội hình trị giá khoảng 1,05 tỉ euro, gấp gần 2 lần so với Inter Milan. Trong khi Pep sở hữu những ngôi sao hàng đầu ở mỗi vị trí thì Inter Milan lại phải xây dựng đội hình chắp vá với nhiều tên tuổi từng bị coi là hết thời ở Premier League như Darmian, Dzeko hay Lukaku. Trên hành trình tiến tới Istanbul, Man City cũng gây ấn tượng mạnh khi vượt qua 2 đối thủ sừng sỏ là Bayern Munich và Real Madrid, 2 đội bóng đã sở hữu 20 chức vô địch Champions League. Trong khi đó, Inter Milan ít nhiều may mắn khi chỉ phải gặp các đối thủ "vừa sức" như Porto, Benfica hay AC Milan. Tuy nhiên, không phải vì thế mà phủ nhận khả năng của Inter Milan. Đoàn quân áo xanh-đen không thể cạnh tranh chức vô địch Serie A nhưng lại thể hiện màn trình diễn ấn tượng ở các sân chơi đấu cúp. Bằng chứng là họ đã vô địch Coppa Italia, giành Siêu cúp Italia và tiến đến trận đấu cuối cùng ở Champions League. Đây mới chỉ là lần thứ 2 Man City góp mặt ở chung kết Champions League. Còn với Inter Milan, họ đã 5 lần tiến tới trận đấu cuối cùng ở sân chơi số 1 châu Âu trước đây. Kết quả, Nerazzurri đã 3 lần giành chức vô địch (1964, 1965 và 2010). Đây cũng là đội bóng Italia gần nhất đăng quang đấu trường Champions League. Vì vậy, ở trận chiến đêm nay, thầy trò Simone Inzaghi sẽ nhận được sự cổ vũ của cả xứ sở mì ống. Ngoài yếu tố thuộc về lịch sử, Man City hoàn toàn vượt trội Inter Milan. Tuy nhiên, trước trận chiến tại Ataturk, Pep Guardiola rất thận trọng bởi ông đã quá nhiều lần nếm trái đắng. Bài học các đây 2 năm với còn mới với Man City khi họ để thua Chelsea ở chung kết Champions League. The Citizens áp đảo và được đánh giá vượt trội nhưng lại thất bại theo kịch bản khó hiểu. Truyền thông Anh từng nhiều lần chỉ trích Pep vì những thay đổi không đúng lúc, đúng chỗ. Chẳng ai dám chắc nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ không tạo nên bất ngờ nào đó về mặt chiến thuật ở trận đấu đêm nay. Nếu Man City thắng, đó sẽ là phát kiến vĩ đại. Còn ngược lại… Pep thường điều chỉnh ở những trận đấu quan trọng vì luôn coi đội bóng của mình không hoàn hảo và lo ngại sẽ bị đối thủ bắt bài. Nhưng đôi khi sự phức tạp chưa hẳn đã tốt. Man City chỉ cần duy trì sức mạnh hiện tại, họ đã là tập thể gần như không có đối thủ. Bằng chứng là họ đã thống trị nước Anh mùa này với 2 danh hiệu lớn nhất là Premier League và FA Cup. Trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra, đặc biệt là những trận chung kết. Pep từng không thể lí giải nổi tại sao Man City lại thua Chelsea cách đây 2 năm. Ông cũng đã trải qua 12 năm chưa thể tìm ra nghiệm đúng cho bài toán ở sân chơi số 1 châu Âu kể từ lần cuối lên ngôi cùng Barca (năm 2011). Sự vô duyên của Pep và Man City mang lại hi vọng ít nhiều cho Inter Milan. Khác với Man City, thầy trò Simone Inzaghi không chịu quá nhiều áp lực bởi tấm vé đến Istanbul đã là thành công ngoài mong đợi. Chưa kể, những người Italia vẫn luôn biết cách tạo nên bất ngờ ở thời điểm bị đánh giá thấp nhất. Về lối chơi, Inter Milan đã đạt độ nhuyễn ở giai đoạn cuối mùa giải trên nền tảng 3-5-2. Bằng chứng là họ đã thắng 11/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Ngoài ra, Nerazzurri còn có điểm tựa khác là HLV Simone Inzaghi, người được ví von là "vua đá chung kết" khi thắng 7/8 trận tranh cúp vô địch trong sự nghiệp cầm quân. Gặp đối thủ như vậy, Pep có lí do để thận trọng. Nhưng nói gì thì nói, với vị thế kẻ mạnh, Man City đang nắm trong tay quyền định đoạt trận chung kết. Họ hơn hẳn Inter Milan về mặt con người với những ngôi sao chỉ cần một khoảnh khắc để định đoạt trận đấu. Chưa kể, Man City mùa này đã trở nên cân bằng hơn rất nhiều giữa tấn công và phòng ngự. Không dễ để Inter Milan có thể áp dụng đấu pháp tương tự Chelsea cách đây 2 năm. Man City đã tiến tới ngưỡng cửa thiên đường, không chỉ là chức vô địch Champions League lần đầu tiên mà còn là cú ăn 3 lịch sử. Thật khó để Pep từ chối thời cơ như vậy… Xem trực tiếp Man City vs Inter Milan trên kênh nào? Trận chung kết Champions League 2022/2023 giữa Man City vs Inter Milan diễn ra vào lúc 2h00 rạng sáng 11/6 (giờ Việt Nam) trên sân Ataturk (Istanbul). Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp màn so tài đỉnh cao giữa Man City vs Inter Milan trên FPT Play và Truyền hình MyTV. Đội hình dự kiến Man City vs Inter Milan Đội hình dự kiến Man City vs Inter Milan. ĐỒ HỌA Man City - Inter Milan: Quá khó cho người Italia 10/06/2023 19:10

Góc nhìn nhà cái châu Âu về trận Man City vs Inter Milan 09/06/2023 21:10