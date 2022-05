U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games môn bóng đá nam vào lúc 19h tối 22/5 và được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Football, app ON, ON Sports TV của VTVcab. Trước đó, khán giả cũng có thể theo dõi trận đấu tranh HCĐ giữa U23 Indonesia vs U23 Malaysia. Đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo đòi lại món nợ ở trận chung kết SEA Games 22 diễn ra cách đây 19 năm cũng tại sân Mỹ Đình. Nhân dịp đặc biệt này, VTVcab ưu đãi lớn trên toàn quốc: Trang bị miễn phí đầu thu HD và thiết bị internet cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

19 năm đã qua kể từ lần đối đầu đó! Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Nhưng phải thừa nhận, dù HLV Park Hang-seo từng sở hữu thế hệ cầu thủ xuất sắc nhất, vẫn chưa thắng được Thái Lan trong một trận đấu chính thức.

Nhưng bóng đá không phải là một trò chơi mà toan tính logic có thể quyết định kết quả trận đấu. Và chung kết là trận đấu mà ở đó không chỉ Ban huấn luyện, mà chính các cầu thủ đều sẵn sàng cháy hết mình vì màu cờ sắc áo. Bởi, khát vọng đánh bại Thái Lan được kế thừa xuyên suốt nhiều thế hệ cầu thủ! Bởi, sau lưng U23 Việt Nam là hàng triệu người hâm mộ sẵn sàng tiếp sức. Và bởi, tấm HCV bóng đá nam, sẽ khiến SEA Games 31 kết thúc thật trọn vẹn với Thể thao Việt Nam.Tất cả những điều đó, cùng nỗ lực của những người trong cuộc, tạo nên một niềm tin: Niềm tin rằng, khát khao đánh bại Thái Lan trong trận chung kết SEA Games sẽ thành hiện thực, sau 27 năm kể từ lần đầu tiên 2 đội tranh nhau tấm HCV tại Chiangmai!