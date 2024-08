Hoa hậu Thùy Tiên nói gì khi bất ngờ bị "réo tên" là bạn gái mới của Xemesis?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bởi thông tin streamer Xemesis có bạn gái mới sau khi anh "đường ai nấy đi" với hot girl Xoài Non. Hình ảnh Xemesis được một cô gái đeo kính đen xoa bóp vai ở sân bay đang lan truyền trên các diễn đàn, mạng xã hội. Thậm chí, Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị "réo tên" là nhân vật nữ chính trong bức ảnh này.

Tối 29/8, Xemesis gây chú ý khi chia sẻ lại bức ảnh bên cô gái ở sân bay. Đi kèm với bức ảnh này, streamer sinh năm 1989 bức xúc khi bị đồn đoán trái chiều về chuyện riêng tư. "Nhóm đi chung là 3 người chứ không phải 2... Trong trường hợp tôi có quen hay tìm hiểu ai cũng là chuyện cá nhân của tôi, chứ không lẽ tôi sẽ sống cô đơn tới già? Tôi nghĩ mấy chuyện bình thường như đứng chung hay giao tiếp với một người phụ nữ cũng thành vấn đề bị bàn tán, "làm nội dung", Xemesis chia sẻ.

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ bị "réo tên" là bạn gái mới của Xemesis

Khi Hoa hậu Thùy Tiên bị "réo tên" là bạn gái mới của Xemesis, PV Dân Việt đã liên hệ với quản lý của cô. Phía Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Hiện tại, Hoa hậu Thùy Tiên đã hoàn thành việc ghi hình cho chương trình Sao nhập ngũ. Miss Grand International 2021 đang tập trung cho các dự án riêng của mình.

Bị "réo tên" là bạn gái mới của Xemesis, Hoa hậu Thùy Tiên khẳng định đây là thông tin sai sự thật. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, ngày 16/6, Xoài Non đăng tải bài viết trên trang cá nhân, thông báo đã ly hôn streamer Xemesis. Cô viết bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc. Cảm ơn anh vì đã làm cho thanh xuân của em trở nên tươi đẹp!".

Sau đó, Xemesis cũng gửi lời chúc phúc đến Xoài Non: "Chúc em mọi điều tốt đẹp nhất, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh trong 6 năm qua, cả những gì em đã hy sinh trong suốt thời gian chúng ta bên nhau, dù thật tiếc là điều đó đã không mang lại ý nghĩa. Tuy vậy, khoảng thời gian bên nhau chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh".

Xemesis và Xoài Non thời còn mặn nồng. (Ảnh: FBNV)

Xemesis (tên thật là Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) thường được gọi là "streamer giàu nhất Việt Nam" khi không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực game, anh còn đồng thời quản lý các cơ sở kinh doanh của gia đình.

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 tại TP HCM. Cô nàng nổi tiếng với vẻ đẹp lai Tây. Xemesis và Xoài Non về chung một nhà năm 2020. Đám cưới của họ từng gây chú ý với chiếc váy cưới trị giá 28 tỷ đồng do Xemesis tặng vợ.

Trước khi thông báo "đường ai nấy đi", Xoài Non và Xemesis từng xuất hiện trên nhiều gameshow truyền hình như: Gõ cửa thăm nhà, Sao nhập ngũ, Chọn ai đây...

Xoài Non từng cho biết, bố mẹ chồng rất yêu thương và cô thấy may mắn khi được làm dâu nhà Xemesis. "Em là người đầu tiên Hiếu dẫn về mà cả họ đồng ý. Em nghĩ do em khác những người phụ nữ trước đó của Hiếu, em có sự độc lập về tài chính. Khi em về nhà Hiếu, em kéo sát được mọi người lại với nhau, kể cả bố chồng em, một người khá là lạnh lùng, nghiêm nghị", Xoài Non từng chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.