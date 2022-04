Thông tin vụ xin ở nhờ rồi "khoắng" sạch tài sản có giá trị trong nhà người chú họ từ GD&TĐ: Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lạng Giang vừa điều tra, làm rõ một đối tượng lợi dụng việc chủ nhà mất cảnh giác, xin ở nhờ rồi trộm cắp nhiều tài sản.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Toàn (SN 1994, trú tại thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang) về tội Trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trần Mạnh Toàn. Nguồn: Báo Bắc Giang

Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đó, ông Nguyễn Văn Lập (SN 1959, trú tại thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang) có một ngôi nhà ở thôn Nam Lễ (xã Xương Lâm, Lạng Giang) nhưng không sử dụng đến.

Từ năm 2018, Trần Mạnh Toàn (SN 1994, trú tại thôn Tân Văn 1) là cháu họ của ông Lập đã xin ở nhờ và trông coi nhà cửa.

Đến tháng 6/2020, Toàn vào miền Nam làm ăn nên ông Lập giao căn nhà cho con rể (tên là Quân) quản lý nhưng anh Quân không trực tiếp ở tại căn nhà này.

Tháng 12/2021, Toàn trở về địa phương và đặt vấn đề với ông Lập muốn tiếp tục mượn nhà nhưng không được đồng ý. Trong thời gian này do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Toàn nảy sinh ý định lấy trộm tài sản trong căn nhà bỏ không của ông Lập.

Cuối tháng 3/2022, Toàn đến ngôi nhà và đạp gãy chốt, phá cổng, khóa nhà để vào xem. Toàn dùng điện thoại chụp lại những tài sản có giá trị để liên hệ với những người cần mua. Trong số tài sản trong nhà có một phản và một sập gỗ được Toàn rao bán với giá 50 triệu đồng.

Tiếp đó, nhiều lần Toàn phá cửa vào mặc dù anh Quân sau mỗi lần phát hiện khóa cửa bị phá đều cho lắp đặt lại. Đến ngày 20/3, Toàn một lần nữa gọi điện cho ông Lập xin ở nhờ và được đồng ý. Toàn gọi một số người đến nhờ dọn dẹp nhà cửa và dùng ô tô chở bộ phản gỗ đem bán cho một người ở thị trấn Vôi theo thỏa thuận là 25 triệu đồng. Ngoài ra, Toàn còn lấy 5 đôn gỗ và nhiều tài sản khác chở đến cho người này.

Trần Mạnh Toàn và tang vật trộm cắp. Nguồn: Báo Bắc Giang

Theo Báo Bắc Giang: Ngày 22/3, anh Quân phát hiện ngôi nhà của bố vợ bị mất nhiều tài sản nên làm đơn trình báo Công an huyện Lạng Giang.



Cơ quan điều tra vào cuộc và làm rõ nghi phạm là Trần Mạnh Toàn. Số tài sản trộm cắp đã được người mua giao nộp lại cho Công an huyện Lạng Giang.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Trần Mạnh Toàn theo quy định pháp luật.