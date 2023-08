Xóa 3 "điểm đen" tai nạn giao thông tại TP.HCM

Trong đó, Sở GTVT thống nhất công bố xóa 3 "điểm đen" tai nạn giao thông. 3 điểm nay không xảy ra tai nạn giao thông trong 12 tháng sau khi xác lập và xử lý. Cụ thể, đó là nút giao thông An Sương (quận 12 và huyện Hóc Môn), đường Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Lê Đại Hành đến đường Tạ Uyên, quận 11); giao lộ Thoại Ngọc Hầu – Lũy Bán Bích (quận Tân Phú).



Điểm đen nút giao thông An Sương tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM được xóa. Ảnh: Lê Toàn.

Ngoài ra, đơn vị này cũng công bố xác lập 3 "điểm đen" phát sinh mới trong 6 tháng đầu năm, bao gồm đường Kinh Dương Vương (đoạn từ số nhà 466 đến 486, thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân); giao lộ Nguyễn Văn Linh- Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh) và trước số nhà 834 Lê Đức Thọ (phường 15, quận Gò Vấp).

Trong các điểm được xóa, nút giao thông An Sương được coi là một trong những điểm nóng tại nạn giao thông trong những năm qua khi thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn thảm khốc. Theo thống kê từ Ban An toàn Giao thông TP.HCM, trong 5 năm (2011 - 2015), tại ngã tư An Sương đã xảy ra 8 vụ tai nạn, làm chết 9 người, bị thương 1 người.

Liên quan nút giao thông An Sương, đầu tháng 6/2023, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã có văn bản gửi Sở TP.HCM báo cáo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay An Sương, quận 12.

Trong văn bản trên, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã nêu ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông tại "điểm đen" này như, lắp lại hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại vòng xoay nhằm giảm tai nạn giao thông; cải tạo, giảm kích thước hình học tiểu đảo nhánh rẽ phải từ Quốc lộ 22 vào Quốc lộ 1 đi về phía quận Bình Tân.