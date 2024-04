"Xóa sổ" bãi đậu xe không phép lấn chiếm lòng đường Nghiêm Xuân Yêm

Kể từ ngày 10/4 đến nay, Đoàn liên ngành của quận Hoàng Mai đã ra quân, lập chốt xử lý xe ô tô dừng đỗ sai quy định 24h/24h tại đường Ngiêm Xuân Yêm, đoạn trước khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim).



Ngoài ra, lực lượng liên ngành cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được dừng đỗ xe dưới lòng đường Nghiêm Xuân Yêm. Đồng thời, hướng dẫn người dân đưa phương tiện đến bãi xe đã được cấp giấy phép trên đường Phạm Tu để gửi.

Chốt xử lý xe ô tô vi phạm trên đường Nghiêm Xuân Yêm.

Tình trạng đậu đỗ xe trái phép dọc tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm diễn ra đã nhiều năm nay. Lượng xe ô tô đậu đỗ trái phép chủ yếu của người dân các tòa chung cư nằm dọc tuyến đường này.

Việc chiếm dụng lòng đường làm bãi đỗ xe đã diễn ra từ lâu, gây bức xúc cho người tham gia giao thông mỗi khi phải đi qua tuyến đường, đặc biệt là vào ban đêm. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý vi phạm nhưng chỉ được một thời gian ngắn, đâu lại vào đó.

Anh Nguyễn Văn Thực (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Cơ quan chức năng ra quân xử lý dứt điểm bãi đỗ xe không phép này thì người tham gia giao thông mừng lắm. Nhiều hôm đi làm buổi sáng, thậm chí tới 10h trưa vẫn có những chiếc xe đỗ ngay giữa lòng đường, quá nguy hiểm cho người đi đường".

Xe của lực lượng chức năng đỗ tại điểm thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự.

"Tôi nghĩ, cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm, tránh tình trạng ra quân xử lý được vài ngày rồi lại đâu vào đó. Tại đây, số lượng người dân sinh sống ở các khu chung cư rất lớn, chỗ đỗ ô tô không đủ đáp ứng. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, cũng mong cơ quan chức năng tổ chức lại các điểm đỗ xe, để người dân có nơi đỗ xe an toàn", anh Võ Hoàng Anh (Hoàng Mai) bày tỏ.

Đường Nghiêm Xuân Yêm có 6 tòa chung cư 45 tầng. Trong đó, 4 tòa nhà của Tập đoàn Mường Thanh không có tầng hầm để xe, 2 tòa nhà của Vinaconex có tầng hầm để xe nhưng không đáp ứng đủ. Trong khi đó, một số ô đất quy hoạch bãi đỗ xe quanh khu vực này chưa được đầu tư.

Cảnh ô tô đỗ trên vỉa hè đường Nghiêm Xuân Yêm.

Nhiều ô tô đi tìm điểm đỗ mới.

Vì thế, dù có biển cấm dừng, cấm đỗ nhưng người dân vẫn để xe dưới lòng đường cả ngày lẫn đêm. Nhất là về đêm, lượng xe của người dân các khu chung cư để trên tuyến đường này được xếp thành 3-4 hàng, thậm chí chiếm nửa lòng đường Nghiêm Xuân Yêm. Việc ô tô chiếm dụng gần hết lòng đường, kéo dài hàng trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo thống kê, từ ngày 10.4 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự, phản ứng nhanh (Công an Q.Hoàng Mai), Công an phường Đại Kim và các đơn vị liên quan đã cẩu kéo 3 xe ô tô và xử phạt 6 xe ô tô. Tổng số tiền xử phạt đối với 9 trường hợp này là 8,1 triệu đồng.