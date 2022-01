Trồng loài cây nửa đứng nửa nằm, 3 năm hái mà trái vẫn ra đều đều, ông nông dân An Giang rủng rỉnh tiền tiêu

Đứng trước nguy cơ nhiều loại cây trồng bị đốn bỏ do dội chợ, không đầu hàng với số phận khi giá nông sản cứ bấp bênh, những năm qua, nông dân Phạm Văn Tiếp ở xã An Thạnh Trung huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã trồng giống đu đủ Thái Lan xen canh trong vườn cây ăn trái.

Clip: Mô hình trồng đu đủ giống Thái Lan xen canh trong vườn cây ăn trái của anh Phạm Văn Tiếp, xã An Thạnh Trung huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Video: Bảo Phong.

Nói về hiệu quả của việc trồng đu đủ Thái xen canh trong vườn cây ăn trái, anh Phạm Văn Tiếp cho biết: "Đây là giống đu đủ Thái ra trái rất sai. Cây đu đủ trồng 3 năm rồi mà vẫn ra trái đều đều. Nhiều cây đu đủ ngã nghiêng với tư thế nửa nằm nửa đứng nhưng bộ rễ vẫn phát triển bám đất...".

"Bộ rễ cây đu đủ vẫn hút đầy đủ chất dinh dưỡng nên nuôi trái bình thường. Ba năm năm nay đều đều mỗi ngày tôi có thu nhập nhờ bán trái đu đủ Thái", anh Tiếp khẳng định.

Mô hình trồng đu đủ Thái xen canh trong vườn cây ăn trái của gia đình anh Tiếp, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang được nhiều bà con nông dân tham quan, tìm hiểu...Ảnh: Bảo Phong.

Theo anh Tiếp, đu đủ Thái sau 8 tháng trồng có thể cho mỗi cây trên 100 trái. Cây đu đủ tơ cho trái từ gốc tới ngọn

Trái đu đủ Thái có thể để chín ăn tươi hoặc chế biến trái xanh thành các món ăn dân giã mà ngon miệng như làm dưa mắm hay gỏi sống.

Nhận xét về mô hình trồng đu đủ Thái xen canh trong vườn cây ăn trái của anh Tiếp, ông Hồ Văn Bé Tám, Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp An Tịnh, xã An Thạnh Trung huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) nói: "Thời gian qua, anh Ba Tiếp là nông dân luôn đi tìm những giống cây mới đem về trồng như cây đu đủ Thái. Hội Nông dân cũng vận động hội viên, nông dân nếu thấy cây trồng nào không phù hợp thì có thể thay thế bằng cây đu đủ Thái...".

Đu đủ Thái là giống mới thích nghi ở vùng đất cù lao Chợ Mới. Trong vườn nhà anh Tiếp có tới 50% cây đu đủ bị ngã nghiêng, nhưng cây nào cũng có sức sống mãnh liệt, mọc và cho trái sum xuê ở nhiều chi nhỏ.

Mỗi năm ước tính vườn đu đủ Thái của anh Tiếp cho thu hoạch trên 10 tấn trái. Dù số lượng trái "khủng" nhưng mỗi trái có trọng lượng lớn. Trái to có trọng lượng lên đến 4 kg. Giá đu đủ Thái được anh Tiếp bán với giá từ 5.000 - 6.000 đồng/kg mang lại nguồn thu khỏe cho gia đình.