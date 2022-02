Xôn xao "đại gia" miền Tây đeo 50 lượng vàng trên người, tuyên bố sẽ cho kiểm tra nếu ai không tin

Gần đây, mạng xã hội xôn xao về người đàn ông đeo vàng ở An Giang. Bởi khác hẳn với đại đa số người dân, người đàn ông đeo vàng ở An Giang này đeo rất nhiều vàng ở cổ, cánh tay và ngón tay với giá trị hơn cả tỷ đồng. Hơn nữa, số vàng này được chạm khắc rất cầu kỳ.

Anh Phạm Văn Lợi ngồi trao đổi với phóng viên về việc đeo 50 lượng vàng. Ảnh: Huỳnh Xây

Do thông tin trên được nhiều người quan tâm, có người còn cho rằng người đàn ông ở An Giang đeo vàng giả. Để làm rõ thông tin trên, phóng viên Dân Việt đã đến xã Vĩnh Thuận, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để tìm gặp nhân vật.

Đến địa phương, phóng viên biết được người đàn ông đeo vàng ở An Giang gây xôn xao dư luận mạng xã hội là anh Phạm Văn Lợi (39 tuổi).

Anh Phạm Văn Lợi cho biết, anh đeo 50 lượng vàng 18K, trong đó dây chuyền 5 lượng (hiện đang nâng cấp lên thêm vài lượng nữa), mặt dây chuyền hình rồng 7,2 lượng vàng, một chiếc vòng tay hơn 17 lượng vàng và một chiếc vòng khác hơn 20 lượng vàng cùng nhiều chiếc nhẫn hơn 10 lượng vàng.

Anh Phạm Văn Lợi nói về mặt dây chuyền hình rồng 7,2 lượng vàng. Ảnh: Huỳnh Xây

Chiếc vòng tay hơn 17 lượng vàng của anh Phạm Văn Lợi. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo anh Lợi, vàng anh đeo không phải mua ở tiệm mà do anh đặt thợ làm theo kiểu dáng, kích thước mà anh yêu cầu. Trong số trang sức anh đeo, có gắn đá ruby. "Tổng giá trị vàng tôi đeo trên người là hơn 1 tỷ đồng" - anh Lợi nói.

Anh Lợi cho biết, nguyên nhân anh đeo 50 lượng vàng trên người là vì sở thích và phong thuỷ, mong muốn phục vụ công việc làm ăn được thuận lợi, không quan tâm người ngoài nhìn vào nói gì. Anh Lợi xem việc đeo vàng là chuyện bình thường và cảm thấy thiếu nếu không đeo khi đi ra ngoài đường.

Người đàn ông đeo 50 lượng vàng ở An Giang cho biết có gắn đá ruby giá trị cao vào trang sức để đeo. Ảnh: Huỳnh Xây

Anh Lợi thông tin: "Tôi đeo vàng đã 3 năm rồi chứ không phải mới đây, lúc đầu đeo vàng chỉ vài lượng, về sau thấy thích nên đeo thêm. Gần đây, có người bạn quay clip đưa lên mạng xã hội nên được nhiều người biết tới".

"Đây là vàng thật, nếu ai nghi ngờ, không tin thì có thể đến lấy đi thử" - người đàn ông đeo 50 lượng vàng ở An Giang nhấn mạnh.

Khi phóng viên hỏi, lý do để có nhiều tiền mua vàng đeo như vậy, anh Lợi cho hay là do lợi nhuận kiếm được từ việc nuôi rồng Nam Mỹ, kinh doanh mỹ phẩm Mỹ, bán quán cà phê...