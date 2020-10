Xôn xao tin đồn hai thí sinh đáng gờm tại Hoa hậu Việt Nam 2020 hẹn hò với hai thiếu gia nổi tiếng

Mọi thông tin xoay quanh các mối tình giữa người đẹp – thiếu gia luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Họ thích thú, tò mò khi trông thấy các cô gái xinh đẹp sánh vai bên các chàng trai giàu có. Gần đây nhất, cư dân mạng chú ý tới chuyện tình cảm của hai mỹ nữ Phạm Diệu Linh và Nguyễn Huỳnh Diệu Linh. Đây đều là hai thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Theo đó, một số thông tin cho rằng Phạm Diệu Linh và Nguyễn Huỳnh Diệu Linh đều có bạn trai là thiếu gia giàu có. Phạm Diệu Linh đang hẹn hò với con trai út của tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn, em chồng của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh thì đang có mối quan hệ tình cảm với thiếu gia Việt kiều Tuấn Hải.

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh.

Phạm Diệu Linh.

Tuy đây chỉ là đồn đoán nhưng dân mạng vẫn nhiệt tình tìm kiếm thông tin, hình ảnh của hai cô gái cùng tên Diệu Linh. Từ đó, hai thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 đều được đưa lên "bàn cân" để so kè nhan sắc, học thức…

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh (sinh năm 2000, Hải Phòng) từng gây được chú ý với truyền thông và dân mạng bởi vẻ ngoài xinh xắn, gu thời trang hiện đại, cá tính. Cô cao 1,7m, sở hữu đôi chân thon dài, trắng mịn. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh còn gây chú ý bởi thành tích học tập khủng. Hiện tại, cô đang là sinh viên năm 3 trường Đại học RMIT (TP.HCM).

Nguyễn Huỳnh Diệu Linh - thiếu gia Tuấn Hải.

Vài ngày trước, "bạn gái tin đồn" của thiếu gia Tuấn Hải giành được tấm vé bước vào đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam đánh giá Nguyễn Huỳnh Diệu Linh là một trong những đối thủ "nặng ký" tại cuộc thi danh giá này.

Phạm Diệu Linh (sinh năm 1998) từng được đánh giá là gương mặt nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam. Cô cao 1,68m và có gương mặt khả ái. Nhan sắc của Phạm Diệu Linh được nhận xét là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc của Châu Bùi và Hạ Vi. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với Phạm Diệu Linh. Cô không giành được tấm vé bước vào đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Lý do cô bị loại được đoán là do chiều cao khiêm tốn hơn các đối thủ.

Em chồng Tăng Thanh Hà và Phạm Diệu Linh.

Hiện tại, Phạm Diệu Linh đang học chuyên ngành sư phạm âm nhạc Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đồng thời theo học cả khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Bên cạnh thời gian học tập, cô gái sinh năm 1998 còn làm người mẫu ảnh, kinh doanh thời trang.