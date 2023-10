Xôn xao vụ 30 học sinh tại quận 4 bị ngộ độc sau bữa trưa tại trường, Phòng GDĐT nói gì?

Ngày 11/10, thông tin từ một số phụ huynh có con học tại Trường THCS Vân Đồn (quận 4, TP.HCM) cho biết, sau khi ăn trưa tại trường vào ngày 9/10, một số học sinh bị đau bụng, nôn ói, khó chịu... khi trở về nhà mà chưa rõ nguyên nhân.

Theo phụ huynh, tối ngày 9/10 và sang ngày 10/10, học sinh bị các hiện tượng nêu trên vẫn tiếp diễn. Điều này khiến nhiều phụ huynh lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú tại trường.

Trường THCS Vân Đồn nơi có 30 học sinh bị đau bụng sau bữa trưa bán trú. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Phụ huynh cũng cho biết, hôm nay (ngày 11/10), nhà trường thông báo ngưng cung cấp suất ăn bán trú. Phụ huynh có thể chuẩn bị cơm trưa cho học sinh để ăn trưa và nghỉ ngơi tại trường.

"Chúng tôi rất lo ngại khi cho con học bán trú, ăn trưa tại trường mà suất ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mới đây, tại TP.HCM đã xảy ra sự việc trẻ bị tử vong nghi do ngộ độc thực phẩm, điều này càng khiến chúng tôi lo lắng. Chắc chắn thực phẩm có vấn đề thì mới có chuyện rất nhiều học sinh bị đau bụng, chúng tôi yêu cầu nhà trường phải làm rõ và đảm bảo an toàn cho học sinh", một phụ huynh chia sẻ.

Cùng ngày, trả lời báo chí, ông Nguyễn Bội Ngọc, Trưởng phòng GDĐT quận 4 xác nhận, có khoảng 30 học sinh bị đau bụng sau khi ăn trưa tại Trường THCS Vân Đồn ngày 9/10.

Theo ông Ngọc, Trường THCS Vân Đồn có hơn 1.100 học sinh, tuy nhiên chỉ có 30 em bị đau bụng, khó chịu. Nguyên nhân có thể do các em này có thể lực yếu nên gặp vấn đề khi thức ăn không phù hợp, chứ không phải là triệu chứng của ngộ độc thực phẩm.

Học sinh trong giờ ra chơi trưa 11/10 tại Trường THCS Vân Đồn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Các em học sinh gặp vấn đề về sức khỏe không phải đến bệnh viện, hiện tại, sức khỏe đều đã bình thường và vẫn đi học. Tuy nhiên, nhà trường vẫn lưu ý phụ huynh nên chuẩn bị đồ ăn sẵn cho học sinh để mang theo, hoặc có thể ăn cháo để đảm bảo tốt nhất cho học sinh.

Ngoài ra, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh của phụ huynh về sự việc, vào sáng hôm sau (ngày 10/10), Phòng GDĐT quận cùng Phó Chủ tịch UBND quận đã xuống kiểm tra bữa ăn bán trú của trường để nắm thêm thông tin.

Ông Ngọc cho biết, Trường THCS Vân Đồn cung cấp bữa ăn bán trú thông qua bếp ăn công nghiệp. Đơn vị cung cấp suất ăn cho trường Vân Đồn cũng cung cấp suất ăn cho một số trường khác trong quận.

Hiện tại, Phòng GDĐT quận 4 đã yêu cầu trường phải xem xét thật kỹ lưỡng, đảm bảo tuyệt đối khâu an toàn thực phẩm khi cung cấp bữa ăn vào trường cho học sinh. Riêng những học sinh có biểu hiện đau bụng sau bữa ăn trưa bán trú nêu trên, Phòng yêu cầu nhà trường tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.