Du lịch theo phim: Du khách đang ngày càng được truyền cảm hứng bởi văn hóa đại chúng

Xu hướng set-Jetting (du ngoạn theo bối cảnh), nơi du khách ghé thăm các điểm đến trong các chương trình truyền hình và phim yêu thích của họ đang gia tăng. Hiện tượng này đã xuất hiện từ khá lâu, khi khách du lịch đổ xô đến căn hộ ở West Village, nơi từng là bối cảnh của bộ phim sitcom nổi tiếng "Friends" hay đến Dubrovnik, Croatia, nơi tràn ngập những người hâm mộ "Trò chơi vương quyền". Tuy nhiên, xu hướng này đã bùng nổ trong những năm gần đây, với một số khách sạn đã kín phòng nhờ chương trình ăn khách "The White Lotus" của HBO.

Một cảnh trong "Emily ở Paris". Khách du lịch đang đổ xô đến các địa điểm chiếu các chương trình truyền hình yêu thích của họ. Ảnh: @FilmUpdates/Twitter

Theo một báo cáo từ American Express, 70% khách du lịch Gen Z nói rằng họ được truyền cảm hứng để đến thăm một điểm đến sau khi nhìn thấy nó trong phim. Tác động của mạng xã hội cũng rất cao, với 75% số người được hỏi nói rằng họ đã đi du lịch đến một nơi sau khi thấy bạn bè hoặc những người khác đăng bài về chuyến đi của họ. Audrey Hendley, chủ tịch của American Express travel cho biết: "Du khách đang ngày càng được truyền cảm hứng bởi văn hóa đại chúng".

Đại dịch đã đóng một vai trò quan trọng trong sự gia tăng của du ngoạn theo bối cảnh. Những người bị mắc kẹt ở nhà hoặc không thể đi du lịch say sưa xem các chương trình truyền hình và phim ảnh, bao gồm cả mùa đầu tiên của "The White Lotus" và "Emily in Paris" trên Netflix.

Với lượng thời gian rảnh rỗi đáng kể và ngân sách dành cho du lịch chưa sử dụng đến, người xem bắt đầu mơ về những điểm đến mà họ nhìn thấy trên màn hình và lên kế hoạch cho những chuyến đi mà chính họ có thể trở thành nhân vật chính.

Phần một của "The White Lotus" được quay tại Four Seasons Resort Maui ở Wailea. Ảnh: Instagram

Xu hướng du lịch theo phim, tự mình làm nhân vật chính nở rộ

Khi biên giới đang mở cửa trở lại, set-jetting đã trở thành một trong những xu hướng du lịch lớn nhất của năm 2023. "The White Lotus" là một ví dụ điển hình của hiện tượng này. Chương trình là một thành công quan trọng và thương mại cho HBO và đã trở thành nguồn cảm hứng mơ mộng cho khách du lịch.

Bộ phim hài kịch ghi lại những tương tác giữa những vị khách giàu có và nhân viên khách sạn tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng mà kết thúc là một người chết. Phần đầu tiên được quay tại Four Seasons Resort Maui ở Wailea, Hawaii, trong khi phần thứ hai được quay ở Sicily, Ý, tại Cung điện San Domenico ở Taormina.

Những người xem say mê chương trình đã tìm tới các khách sạn xuất hiện trong phim. Xu hướng này đã thúc đẩy các khách sạn được giới thiệu trong chương trình. Marc Speichert, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc thương mại của Four Season, nơi sở hữu các khách sạn xuất hiện trong phim cho biết: "Xu hướng đặt phòng tăng mạnh ở Maui và Taormina". Theo Four Seasons, lưu lượng truy cập web vào trang Four Seasons Maui đã tăng 425% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Tu viện Downton" được quay tại Lâu đài Highclere của Hampshire ở Anh.

Nhu cầu về Sicily đang bùng nổ vì bộ phim, nhưng nó cũng rẻ hơn so với một số khu vực của Ý, chẳng hạn như bờ biển Amalfi. Rebecca Masri, người sáng lập công ty du lịch sang trọng Little Emperors, cho biết: "Không chỉ Four Seasons được hưởng lợi. Bộ phim còn mang lại lợi ích cho các khách sạn sang trọng khác trong khu vực, chẳng hạn như Rocco Forte và Belmond, mặc dù họ không được quay ở đó".

Ở Anh, xu hướng set-jetting cũng đang gia tăng. Những người hâm mộ "Harry Potter" đã từng đến nhà ga xe lửa Kings Cross sầm uất ở London, có Sân ga 9¾, nơi cậu bé phù thủy Harry lên chuyến tàu đến trường Hogwarts. Vào đầu những năm 2010, rất nhiều du khách đã dừng chân tại Lâu đài Highclere ở Hampshire, nơi quay phim "Downton Abbey". Ngày nay, "Bridgerton" của Netflix đang thu hút du khách dành nhiều ngày ở thành phố Bath.