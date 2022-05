Vi phạm vì chuyển cơ sở giáo dục phổ thông sang giáo dục mầm non

Ngày 6/5, nguồn tin Dân Việt cho biết, văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận đã có thông báo kết luận của ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về kết quả thanh tra dự án Trường trung học phổ thông Ischool Ninh Thuận và tình hình, tiến độ thực hiện các dự án xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh này.

Trường mầm non Ischool Ninh Thuận thuộc phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm là cơ sở trước đây được dùng để dạy cấp THPT. (Ảnh: Q.Đ)

Theo đó, ông Nguyễn Long Biên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ghi nhận, đánh giá cao Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế trong việc đầu tư, xây dựng và đào tạo tại Trường liên cấp Ischool Ninh Thuận trong thời gian qua.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (tại văn bản số 236/KL-SKHĐT ngày 21/01/2022), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học đường Quốc tế vi phạm: Không thực hiện thủ tục điều chỉnh hạng mục, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư đối với nhiệm vụ phục vụ cho giáo dục mầm non là không đúng với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư; không thực hiện lập báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư; chưa thực hiện thủ tục để điều chỉnh, cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế…

Nguyên nhân là do sự chủ quan của chủ đầu tư; các cơ quan chức năng và địa phương liên quan thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát đối với dự án đã được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp chứng nhận chủ trương đầu tư.

Để việc thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nói chung và các dự án đầu tư liên quan đến lĩnh vực giáo dục nói riêng trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, ông Nguyễn Long Biên đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, căn cứ quy định của pháp luật liên quan, ý kiến của lãnh đạo các Sở ngành tại cuộc họp ngày 20/4/2022, khẩn trương tổ chức xử lý nghiêm đối với vi phạm của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó là báo cáo, tham mưu hướng xử lý khắc phục trình UBND tỉnh Ninh Thuận để xem xét; đồng thời tổng hợp tham mưu văn bản trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến.

Trường mầm non Ischool Ninh Thuận nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ảnh: Q.Đ)

Ngoài ra, ông Nguyễn Long Biên còn yêu cầu các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, UBND TP. Phan Rang – Tháp Chàm và các cơ quan liên quan theo chức trách được giao và với trách nhiệm quản lý của ngành, địa phương còn buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát,… khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân liên quan thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả theo kết luận của Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Trước đó, báo cáo của thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đã chỉ ra những sai phạm liên quan đến dự án Trường trung học phổ thông Ischool Ninh Thuận liên quan đến việc chuyển đổi chức năng dự án so với mục đích đăng ký ban đầu.

Cụ thể, việc nhà đầu tư thay đổi chức năng giáo dục phổ thông sang giáo dục mầm non là chưa đúng quy định của Luật đầu tư và mục tiêu dự án được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, vào năm 2009 Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho phép thành lập Trường Trung học phổ thông iSchool Ninh Thuận (Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 03/4/2009), phê duyệt điều chỉnh (Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 29/8/2013); cho phép chuyển đổi Trường THPT bán công Trần Quốc Toản sang loại hình trường phổ thông tư thục.

Trong đó có nội dung giao đất tại số 26 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Thanh Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm để thành lập trường phổ thông iSchool Ninh Thuận trên cơ sở chuyển đổi từ trường THPT bán công Trần Quốc Toản.

Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện sử dụng làm trường THPT theo quyết định đầu tư, đến năm 2016 địa điểm trên lại chuyển thành trường mầm non Ischool Ninh Thuận. Việc chuyển này là dựa theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 được Chủ tịch UBND TP Phan Rang-Tháp Chàm ban hành và Phòng GD&ĐT TP Phan Rang- Tháp Chàm cho phép hoạt động giáo dục Trường mầm non iSchool Ninh Thuận tại cùng một vị trí nói trên.

Theo kết luận của thanh tra, việc UBND TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Phòng GD&ĐT tự cấp phép hoạt động giáo dục mầm non trong dự án đã được UBND tỉnh cấp là không đúng quy định của pháp luật về đầu tư, trái với mục tiêu, quy mô được duyệt.

Ngoài những sai phạm nêu trên, kết luận thanh tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận cũng chỉ rõ sai phạm liên quan như: Không thực hiện lập báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư theo quy định; Một số thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi; cụ thể: Thông tin của Người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính có sự thay đổi so với thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp.

Tiếp tục thanh tra các dự án xã hội giáo dục hóa chậm tiến độ

Cũng theo kết luận nêu trên, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá chung một số nhà đầu tư chưa quyết tâm, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện dự án xã hội hóa giáo dục, đến nay tiến độ triển khai rất chậm, tác động đến phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Với tinh thần cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những dự án thực hiện chậm tiến độ, dây dưa kéo dài mà nguyên nhân chính do chủ quan của nhà đầu tư, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận chủ trì phối hợp với các ngành và các địa phương liên quan khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện triển khai đầu tư đối với các dự án Trường mầm non Hacom của Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận và dự án Trường mầm non Nguyễn Văn Cừ của Công ty TNHH MTV Nam Cương Thành.

"Khu đất vàng" nằm trên đường Hoàng Diệu ở Khu đô thị mới TP.Phan Rang- Tháp Chàm được dùng để thực hiện dự án Trường mầm non Hacom của Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận nhưng sau 4 năm vẫn là bãi đất trống. (Ảnh: Q.Đ)

Sáng 6/5, PV Dân Việt đã ghi nhận thực tế tại vị trí thực hiện dự án Trường mầm non Hacom của Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận tại khu đô thị mới Đông Bắc TP.Phan Rang-Tháp Chàm (khu K1) đến nay vẫn là một bãi đất trống.

Được biết, dự án này đã được cấp chủ trương đầu tư vào tháng 4/2018 với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng trên nền diện tích 9.660 mét vuông, quy mô dự kiến gần 1.000 trẻ mầm non theo học. Theo tiến độ, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động quý IV-2019. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chỉ mới san ủi mặt bằng và xây rào xung quanh chứ chưa thấy "bóng dáng" ngôi trường mầm non hiện đại như kỳ vọng.