Xử phạt 14 người tập yoga dưới lòng đường ở Thái Bình

Ngày 17/5, trên mạng xã hội Facebook và một số trang thông tin điện tử có đăng tải bài viết phản ánh một nhóm người tập yoga có hành vi nằm, ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và mất trật tự công cộng.

Nhóm phụ nữ đang nằm tập yoga ngay giữa đường. (Ảnh cắt từ Facebook)

Hình ảnh nhóm người chiếm dụng lòng đường để tập yoga. (Ảnh cắt từ Facebook)

Qua công tác nắm tình hình, UBND thị trấn Kiến Xương xác định vào khoảng 4h30 ngày 17/5, có 17 người là công dân trên địa bàn đã hẹn nhau khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Công Thu thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương để tạo các thế yoga (nằm, ngồi trên đường giao thông) để chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng.

Đến chiều 18/5, Công an thị trấn Kiến Xương đã mời nhóm người trên lên trụ sở Công an thị trấn để làm việc và lập biên bản vụ việc.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi: "Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông, quy định tại: Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 3 trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi vị thành niên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở".

Một số ô tô bị cản trở khi đi qua khu vực này. (Ảnh cắt từ Facebook)

Việc xử lý vi phạm hành chính cũng được thông báo về nơi cư trú, nơi làm việc theo quy định, đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm.

Cùng với đó tổ chức truyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, huyện, thị trấn; tuyên truyền người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng; không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ; nghiêm chỉnh chấp hành các quy tắc ứng xử nơi công cộng và các quy định chung nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.