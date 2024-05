Truy nã đặc biệt người đàn ông nghi giết "vợ hờ" trong rừng rồi bỏ trốn

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Văn Thông (SN 1968; trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) về tội "Giết người" - theo NLĐO.

Cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt Trần Văn Thông. Nguồn: SKĐS

Thông tin vụ nghi giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn từ SKĐS: Khoảng 15h ngày 6/5, chị H.T.M. (trú bản Chút Mút, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cùng Trần Văn Thông (SN 1968, nguyên quán xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) vào khu vực rừng gần nhà chị M.

Sau đó không lâu, ông Thông gọi điện cho người thân ở xã Trường Sơn báo mình vừa sát hại chị M. rồi tắt máy. Khi mọi người tìm kiếm, phát hiện chị M. tử vong cách nhà khoảng 900m.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng triển khai truy tìm nghi phạm. Theo lãnh đạo UBND xã Lâm Thủy, ông Thông có mối quan hệ tình cảm với chị M. thời gian dài nhưng không đăng ký kết hôn.

Vụ án mạng nghi giết "vợ hờ" rồi bỏ trốn xảy ra ở xã miền núi, vùng biên. Nguồn: SKĐS

Trước đây chị M. có một đời chồng và 2 đứa con riêng, sau đó có với ông Thông 1 đứa con. Hiện 2 người này đang sinh sống trong mảnh đất bố mẹ chị M. cho, đang trong quá trình làm nhà. Nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông dẫn đến việc ông Thông ra tay giết "vợ hờ".

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thông để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Trần Văn Thông đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất; hoặc thông báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình.