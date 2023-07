Xử phạt chủ cơ sở ở Nam Định 4 lần bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Ngày 13/7/2023, Công an TP.Nam Định kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm của bà V.T.K.T tại 241, 245 đường Lương Thế Vinh, P. Cửa Bắc,TP.Nam Định. Ảnh cơ quan Công an cung cấp.