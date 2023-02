Điều kiện đối với hoạt động nuôi chim yến

Căn cứ Điều 55, 56 Luật Chăn nuôi 2018 quy định về điều kiện đối với hoạt động nuôi chim yến như sau:

Điều 55. Chăn nuôi trang trại

1. Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 53 của Luật này;

b) Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; c) Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; d) Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi;

Nghề nuôi yến tại Việt Nam phát triển mạnh, rầm rộ trong khoảng 10 năm trở lại đây, với khoảng 42/63 tỉnh, thành có nuôi chim yến. Ảnh: T.L

đ) Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi;

e) Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại.

2. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Điều 56. Chăn nuôi nông hộ

Chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 1. Chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người; 2. Định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; 3. Có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường".

Vi phạm quy định về hoạt động nuôi chim yến bị xử phạt như thế nào?

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 m hoạt động trước ngày Nghị định 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.



Kiên Giang là tỉnh có số lượng nhà nuôi chim yến lớn nhất cả nước, với khoảng 2.500 nhà, kế đến là Bình Thuận 1.200 nhà nuôi chim yến.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định;

b) Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; b) Buộc thả chim yến về môi trường tự nhiên đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này".

Nơi nào được nuôi chim yến, sử dụng loa dẫn dụ cường độ bao nhiêu?

Tại Điều 25, Nghị định 13/2020/NĐ-CP quy định, vùng nuôi chim yến sẽ do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định. Vùng nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến...

Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A). Thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ những trường hợp không được sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến.

Những trường hợp không được sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến bao gồm: Nhà yến nằm trong khu dân cư; nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét; nhà yến hoạt động trước ngày 5/3/2020 nhưng không đáp ứng quy định về vùng nuôi chim yến do HĐND cấp tỉnh quyết định".

Ngoài bị phạt tiền theo quy định trên, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn. Đây là mức phạt hành cho cá nhân, nếu là tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt sẽ gấp đôi mức phạt dành cho cá nhân.