Xuất hiện chùm ca nhiễm Omicron cộng đồng, TP.HCM có thay đổi kế hoạch đi học trực tiếp của học sinh?

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM. Ảnh: Thành Nhân

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, sau khi có thông tin về chùm ca nhiễm Omicron trong cộng đồng, trước mắt, chủ trương dạy học trực tiếp sau Tết không thay đổi. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp Sở Y tế theo dõi, đánh giá, chủ động tham mưu cơ sở giáo dục trên địa bàn để chuẩn bị phương án dạy và học.



Theo ông Trọng, ngay từ đầu, khi thực hiện kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, UBND cấp quận, huyện, cơ sở giáo dục đã thực hiện trên quan điểm "an toàn đến đâu mở đến đó". Cơ sở nào đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước sẽ mở cửa trước. Tùy tình hình dịch cụ thể, các địa phương sẽ quyết định việc đi học trên địa bàn mình với các phương án cụ thể.

Ông Trọng cho biết thêm, trước sự xuất hiện của chủng mới Omicron, các nhà trường phải có chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hơn, phối hợp với cha mẹ để trẻ mầm non, tiểu học đến trường an toàn nhất. Sở đã tổ chức 2 hội nghị quán triệt, hướng dẫn cho 2 cấp mầm non và tiểu học để mỗi cơ sở giáo dục có sự chuẩn bị chu đáo nhất theo từng bậc học.

Ngày 19/1, Sở Y tế TP.HCM cho biết TP.HCM phát hiện chùm 3 ca Omicron lây nhiễm từ một người nhập cảnh từ Mỹ. Đây được xem là chùm ca mắc Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại TP.HCM.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã trình UBND TP về lộ trình dạy học trực tiếp cho học sinh sau Tết Nguyên đán 2022, học sinh các khối mầm non, tiểu học và lớp 6 sẽ trở lại trường từ ngày 14/2/2022 trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh.