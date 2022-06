Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên các huyện Hoài Đức, Mỹ Đức và đang có xu hướng di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Trong khoảng ít phút tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa, mưa rào và có thể có dông trước tiên cho khu vực Nam Từ Liêm, Hà Đông, sau đó mở rộng ảnh hưởng sang khu vực còn lại của thành phố Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng mây đối lưu đang phát triển có thể gây mưa cho khu vực nội thành Hà Nội trong chiều tối nay, 10/6.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (10/6), khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 07h đến 15h ngày 10/6) như: Nấm Dẩn (Hà Giang) 50.7mm, Pa ủ (Lai Châu) 16.6mm, Dương Quang (Bắc Kạn) 16.2mm,…

Dự báo, từ nay (10/6) đến sáng ngày 12/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-130mm, có nơi trên 160mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội, từ nay (10/6) đến ngày 11/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.