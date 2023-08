Chia sẻ xúc động của người mồ côi mẹ trong đại lễ Vu Lan báo hiếu

Vào những ngày này, trên khắp cả nước, các gia đình đều thành kính chuẩn bị ngày lễ Vu Lan. Với nhiều gia đình, đây là ngày lễ lớn thứ 2 trong năm sau Tết Nguyên đán, bởi đây là ngày xá tội vong nhân và lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ.

Rất đông người dân, phật tử tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng tối 26/8. Ảnh: Gia Khiêm

Tối 26/8 (tức ngày 11/7 âm lịch), mặc dù bên ngoài trời có lúc mưa lớn nhưng hàng trăm tăng ni, phật tử, người dân vô cùng xúc động, trang nghiêm thành kính nhớ về tiền nhân của mình, cùng tụng kinh, niệm Phật cầu quốc thái dân an, siêu độ vong linh, gia đình an phúc tại lễ Vu Lan báo hiếu được thực hiện tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, xã Mông Hoá, TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.

Nghiêm trang giây phút thành kính vái vọng các vị Chư tăng, Phật tử. Ảnh: Gia Khiêm

Mở đầu đêm đại lễ, mọi người xúc động khi xem vở diễn về Vu Lan. Trong đó, Vu Lan bắt nguồn từ sự tích về bậc đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương để cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Chính vì vậy, đây là dịp để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên và được Phật giáo coi là ngày lễ quan trọng trong tháng 7 âm lịch hằng năm.

Chị Nguyễn Thị Thảo (42 tuổi, ở Hoà Bình) vô cùng xúc động khi nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cha mẹ chị đều đã mất cách đây vài năm. Ảnh: Gia Khiêm

Vượt quãng đường 30 km cùng người thân, bạn bè đến dự lễ Vu Lan báo hiếu, chị Nguyễn Thị Thảo (42 tuổi, ở Hoà Bình) vô cùng xúc động khi nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chị Thảo mất cha cách đây 7 năm. Một năm sau đó, mẹ của chị cũng qua đời trong sự xót thương của gia đình, con cháu.

"Trong ký ức của tôi lúc nào bố mẹ cũng lo toan cho con cái. Tôi đến đây khi nghe những chia sẻ về đại lễ Vu Lan tôi không kìm được lòng. Nỗi nhớ cha mẹ càng thêm da diết", chị Thảo bày tỏ.

Chị Nguyễn Ngọc Trâm (31 tuổi, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) không ngừng xúc động khi tưởng nhớ đến mẹ mình. Ảnh: Gia Khiêm

Đưa con gái 5 tuổi đến tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu, Nguyễn Ngọc Trâm (31 tuổi, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình) không ngừng xúc động khi tưởng nhớ đến mẹ mình.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Trâm kể, chị đã phải chịu cảnh mồ côi mẹ khi mới 7 tuổi. Trong tâm trí chị Trâm, mẹ luôn hiền dịu, chăm lo cho con và nụ cười ấm áp của mẹ in sâu vào tâm trí khiến chị vô cùng xúc động mỗi khi nhớ lại.

"Năm 1999, mẹ tôi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Khi ấy y tế cũng không phát triển như bây giờ. Tôi là người biết tin đầu tiên biết tin mẹ mắc bạo bệnh và cũng thường xuyên đi cùng mẹ đến bệnh viện. Tôi nhớ mẹ mắc bệnh đầu năm và mẹ mất gần Tết Nguyên đán. Những năm Tết đầu tiên cảm xúc của tôi hụt hẫng khó tả. Đến tận bây giờ cứ mỗi dịp Tết đến, khoảnh khắc đêm Giao thừa hay ngày lễ Vu lan tôi đều nhớ về mẹ", chị Trâm bật khóc.

Trong các hoạt động kể trên, "Bông hồng cài áo" chính là nghi thức mang tính chất tôn vinh cao nhất. Ảnh: Gia Khiêm

Ngày ấy, mới 7 tuổi nên chị Trâm chưa hiểu hết chuyện. Chị cũng chưa thấu hiểu hết nỗi trống vắng mất mẹ, tình mẫu tử không có gì bù đắp được. "Tôi nhớ mãi ngày mẹ mất khi đang làm tang bố đưa cho tôi 2 tờ tiền mệnh giá 50 nghìn đồng và nói đây là tiền của mẹ. Tôi chỉ nghĩ mẹ đưa tiền cho mình và đi đâu đó thôi chứ không nghĩ tiền đó là tiền mọi người đến dâng lễ viếng mẹ. Khi ấy tôi không hiểu được hết mọi chuyện nhưng tôi biết được mất mát, mồ côi mẹ mình sẽ thiệt thòi và phải cố gắng biết nhường nào…", chị Trâm chia sẻ.

Theo chị Trâm, những ngày tháng sau đó hai chị em chị dựa vào tình thương, đùm bọc của cha. Thiếu thốn tình cảm của mẹ không gì có thể bù đắp được nhưng chị Trâm đã chấp nhận hiện thực và lấy đó để cố gắng. Chị cố gắng học tập lên đại học rồi ra trường đi làm.

Với ý nghĩa đó, những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm tự hào với niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha còn mẹ là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý, thân thương. Còn đóa hồng màu trắng như một nỗi buồn bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cả cha mẹ mùa Vu Lan. Ảnh: Gia Khiêm

"Mùa Vu Lan đến ngồi đây nghe thầy, phật tử giảng dạy đạo lý lần nào tôi cũng khóc. Tôi đưa con đến đây để con hiểu được tình cảm mẹ con. Tuy còn bé thôi nhưng con sẽ có những phần nào lắng đọng trong mình trải nghiệm văn hoá, hiểu thêm tình cảm gia đình quan trọng thế nào, đặc biệt tình mẫu tử thiêng liêng ra sao.

Tôi mong muốn sau này con lớn lên sẽ là đứa trẻ hiểu chuyện, biết yêu thương gia đình, yêu thương mọi người không chỉ là những người thân trong gia đình mà những người biết yêu thương, biết chia sẻ cho tất cả mọi người ngoài cộng đồng để mọi người có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu còn mẹ ở trên đời, tôi chỉ mong mẹ nhiều sức khoẻ. Điều này không phải chỉ riêng mình mà mong cho tất cả những người làm mẹ trong đó cả tôi có sức khoẻ để nuôi con khôn lớn, nên người", chị Trâm chia sẻ thêm.

"Đại lễ Vu Lan con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ"

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Chủ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu này, tại các cơ sở tự viện thường được tổ chức với các hoạt động như Tụng kinh-sám Vu Lan, kinh báo hiếu phụ mẫu, kinh Mục Liên sám pháp, kinh A Di Đà…; lễ cầu siêu cho anh linh anh hùng liệt sỹ, tổ tiên trong gia đình; pháp thoại thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu; nghi thức "Bông hồng cài áo" tri ân công đức sinh thành của cha mẹ; nghi thức thắp nến tri ân và truyền hoa đăng tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sỹ và cửu huyền thất tổ; chương trình nghệ thuật về công cha nghĩa mẹ…

Ai nấy đều thực hiện nghi lễ trang nghiêm thành kính. Ảnh: Gia Khiêm

Chị Nguyễn Ngọc Trâm xúc động khi được cài hoa ngày lễ Vu Lan. Ảnh: Gia Khiêm

Trong các hoạt động kể trên, "Bông hồng cài áo" chính là nghi thức mang tính chất tôn vinh cao nhất. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ "Hiếu" mà con cái gửi đến bậc sinh thành.

Với ý nghĩa đó, những ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm tự hào với niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha còn mẹ là còn tất cả, còn những nghĩa tình cao quý, thân thương. Còn đóa hồng màu trắng như một nỗi buồn bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cả cha mẹ mùa Vu Lan.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng. Ảnh: Gia Khiêm

"Đại lễ Vu Lan, con cháu thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, cha mẹ. Những ngày này mọi người thường đến chốn chùa cầu nguyện cho tâm linh. Nhiều người ăn chay hướng về tổ tiên ông bà rồi làm việc thiện, phóng sinh… Ngoài việc thể hiện tấm lòng hiếu thảo thì mình phải sống sao cho thật hạnh phúc. Con người có cuộc sống tốt đời đẹp đạo thì bố mẹ sẽ an tâm an hưởng tuổi già", Đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân Việt, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong dịp đại lễ Vu Lan, mọi người nên làm những điều thánh thiện nhất. Con cái phải nhìn lại xem mình đã hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ thế nào. Ngược lại, mẹ cha cũng phải xem đã làm hết thiên chức của mình chưa. Bên cạnh đó, mọi người cũng phải san sẻ tình yêu thương tới mọi người.

Rất đông người dân chờ thả đèn hoa đăng. Ảnh: Gia Khiêm

Người dân tâm niệm, thả đèn hoa đăng cầu mong cho người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành. Ảnh: Gia Khiêm

"Nếu không thể đến chùa đón lễ, mỗi gia đình có thể tự chuẩn bị mâm cúng tại nhà. Mâm cúng không cần phải mâm cao, cỗ đầy mới là thành kính. Các cụ có câu bát nước cho trong, đĩa hoa cho thơm, nén hương cho ngát…", Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, điều quan trọng nhất đối với mỗi người là cần đưa những lễ nghĩa đi vào thực tế và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên.

"Vu Lan chỉ là tháng trọng tâm nhưng việc hiếu nghĩa cần phải thực hành cả đời này: Anh em hòa thuận, con cháu phụng dưỡng cha mẹ, ông bà. Vu Lan không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo, ngày lễ lớn đối với những người con Phật mà còn đi vào truyền thống đạo đức, trở thành một nét văn hóa đẹp, thấm sâu trong tâm thức của hàng triệu triệu người Việt Nam hàng ngàn năm nay", Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm nhấn mạnh.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng. Theo ý nghĩa của Phật giáo đối với nghi lễ này là cầu cho quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc. Người dân tâm niệm, thả đèn hoa đăng cầu mong cho người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành.