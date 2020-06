Xúc động người mẹ hiến thận cứu con gái

Ê kíp thực hiện ghép thận.

Cách đây 2 năm, chị T thường xuyên ói mửa, đi tiểu nhiều, thỉnh thoảng chân bị sưng phù, không đi được. Sau khi đi khám tổng quát tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chị bất ngờ phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. Các bác sĩ đã chỉ định chị T sử dụng thuốc và chạy thận để duy trì sự sống. Theo các bác sĩ, ghép thận là phương pháp tốt nhất trong các phương pháp điều trị thay thế thận bị suy giai đoạn cuối.



Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ cho biết mẹ chị có các chỉ số miễn dịch học và chỉ số sinh hóa phù hợp, có thể hiến thận cho chị. Hai thận của mẹ chị có chức năng bình thường, tuy nhiên thận trái có 1 nang nhỏ khoảng 20 mm.

"Theo quan điểm nhân đạo trong y học, khi người hiến thận còn sống, nên chọn lấy để ghép quả thận kém hơn về chức năng, thận có bệnh lý lành tính (như sỏi nhỏ, nang nhỏ) hoặc những bất thường nhỏ về giải phẫu học, để lại quả thận tốt nhất cho người hiến nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho họ. Do đó, các bác sĩ đã khuyên bà P nên hiến thận trái. Tuy nhiên, bà vẫn nhiều lần trình bày nguyện vọng hiến thận phải - quả thận tốt nhất - cho con", GS TS BS. Trần Ngọc Sinh - Cố vấn chuyên môn Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, đồng thời là phẫu thuật viên chính của ca mổ này cho biết.

Khi được hỏi về quyết định hiến thận cho con gái của mình, bà P ngậm ngùi: "Đối với một người mẹ, chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau chứng kiến những cơn đau của con. Lúc biết T bị bệnh nặng, trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là làm sao có thể cứu con. Dù bệnh tật làm con bé ngày một xanh xao, nhưng T vẫn luôn lạc quan, động viên tôi đừng quá lo lắng. Thật may mắn khi tôi có thể hiến thận cho con, chỉ cần con được sống khỏe mạnh, dù nỗi đau hay sự mất mát nào tôi cũng có thể chịu đựng được".

Sau khi cân nhắc nguyện vọng của người mẹ và phương án an toàn cho cả 2 mẹ con, Hội đồng Ghép thận do Ban Giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM chỉ đạo đã quyết định lấy thận bên phải của người mẹ để ghép cho người con. Vấn đề nang ở thận trái của người mẹ nếu có dấu hiệu bất ổn sẽ tiến hành can thiệp sau này. Đây đồng thời là thử thách cho ê kíp mổ về mặt kỹ thuật, vì việc lấy và ghép thận bên phải phức tạp hơn so với bên trái.

Chị T hồi phục sau ca ghép.

GS.TS.BS Trần Ngọc Sinh cho biết: "Tĩnh mạch thận phải rất ngắn, cần phải dùng một đoạn tĩnh mạch lấy từ nơi khác tạo hình làm dài tĩnh mạch thận thì mới ghép được. Thời gian qua, chúng tôi có nhiều nghiên cứu giải pháp đơn giản và an toàn hơn cho vấn đề trên, đó là áp dụng kỹ thuật chuyển vị mạch máu khi ghép thận phải vào hốc chậu phải.

Thực hiện kỹ thuật này đòi hỏi sự tinh tế, phức tạp hơn về phẫu thuật, nhưng tỷ lệ biến chứng hậu phẫu ít hơn so với các phương pháp khác. Sau mổ 14 ngày, các chỉ số chức năng thận của người con đã trở về mức bình thường".

Với sự chỉ đạo, điều phối của Ban Giám đốc và sự nỗ lực của ê kíp ghép thận, sau phẫu thuật, sức khỏe của 2 mẹ con chị T đều ổn định. Sau ca ghép 5 ngày, bà P được xuất viện, trở về quê nhà với chỉ số creatinin - huyết thanh (chỉ số đánh giá chức năng thận) ở mức bình thường, còn chị T vẫn được tiếp tục theo dõi tại phòng cách ly tuyệt đối.

Tại đây, chị được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc đặc biệt, được sử dụng thuốc ức chế miễn dịch sau ghép. 5 ngày sau, chị T được chuyển sang phòng cách ly tương đối tại Khoa Tiết niệu với tình trạng sức khỏe ngày càng ổn định.

GS.TS.BS Trương Quang Bình - Phó Giám đốc bệnh viện chia sẻ ghép tạng là một hoạt động có tính chuyên môn và nhân văn cao nhất. Thành công của những ca ghép như thế này không chỉ mang lại niềm vui cho người bệnh, người nhà người bệnh mà còn là động lực cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục nỗ lực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến việc thành lập Trung tâm Ghép tạng trong khoảng 2 - 3 năm tới.