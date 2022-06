Yên Bái: Bắt giữ đối tượng mua bán 1 bánh heroin

Ngày 7/6, Công an tỉnh Yên Bái thông tin, mới đây, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Yên Bái) đã phối hợp với Công an xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải) bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng giám định số ma túy thu giữ được. Ảnh: Cảnh Toàn - Giang Lương

Theo đó, vào hồi 20 giờ 10 phút ngày 4/6, tại bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an xã Nậm Khắt bắt giữ vụ mua bán 1 bánh heroin.

Đối tượng bị bắt giữ là Giàng A Cả (SN 1983, trú tại bản Pú Cang, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).

Tang vật thu giữ gồm 1 bánh heroin có khối lượng 345 gram, 1 xe máy và 3 điện thoại di động.

Tang vật vụ án. Ảnh: Cảnh Toàn - Giang Lương

Đối tượng Giàng A Cả. Ảnh: Cảnh Toàn - Giang Lương

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Giàng A Cả khai nhận mua bánh heroin trên tại tỉnh Sơn La, mang về tỉnh Yên Bái để bán kiếm lời.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.