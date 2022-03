Yên Bái: Lừa bán mỹ phẩm, cặp vợ chồng chiếm đoạt tiền của khách

Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp Công an TP.Yên Bái bắt 2 đối tượng là Phan Minh Đại (SN 1998, HKTT tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Hoàng Thu Phương (SN 2000, HKTT tại thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Phan Minh Đại là người nghiện ma túy, không có việc làm ổn định.

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Đại đăng tải hình ảnh một số loại mỹ phẩm và quảng cáo là người bán các mặt hàng này trong một nhóm bán hàng xách tay trên Facebook.

Khi thấy tài khoản "Đào Thu H." muốn mua kem chống nắng, Đại đã liên hệ và để vợ mình là Hoàng Thu Phương tư vấn cho chị H.

Quá trình trao đổi, chị H. (trú tại Yên Bái) đồng ý mua một số mỹ phẩm với tổng giá trị là 21 triệu đồng. Đại và Phương yêu cầu chị H. chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng cho chị H.

Tuy nhiên sau khi nhận được tiền do chị H. chuyển khoản, Đại và Phương liền chặn liên lạc và rút hết tiền để tiêu xài cá nhân.

Hai vợ chồng Phan Minh Đại và Hoàng Thu Phương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác điều tra, xác minh, ngày 13/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp Công an TP.Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ đã xác định 2 đối tượng Phan Minh Đại và Hoàng Thu Phương đang ở tại một phòng trọ thuộc địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội nên đã tiến hành triệu tập về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đại và Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh mở rộng, 2 đối tượng khai còn thực hiện hành vi lừa đảo tại một số địa phương khác trong cả nước.

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Đại và Hoàng Thu Phương để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.