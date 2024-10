Yên Bái: Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã đa dạng hoá nông nghiệp, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao

Lợi thế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đông An là xã vùng I nằm ở phía Tây Bắc của huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), cách trung tâm huyện 16km. Xã nằm ở vị trí đắc địa có hệ thống giao thông thuận lợi, xã có tuyến đường tỉnh lộ Yên Bái - Khe Sang đi qua và các tuyến đ­ường huyện Đông An - Xuân Tầm, Đông An - Phong Dụ Hạ, tuyến tỉnh lộ Quy Mông - Đông An, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuận lợi cho việc giao thương hàng hoá và đi lại của nhân dân.

Xã Đông An (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) có lợi thế về hệ thống đường giao thông, thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hoá. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động mọi nguồn lực, tích cực triển khai thực hiện để hoàn thành các tiêu chí. Năm 2019, xã Đông An được UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền xã Đông An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình, đến nay toàn xã đã có 4/8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện địa phương đang tiếp tục xây dựng thêm 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được đầu tư đồng bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; văn hoá xã hội được quan tâm chỉ đạo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một được nâng cao.

Kết cấu hạ tầng (Trạm Y tế) trên địa bàn xã Đông An được đầu tư đồng bộ, đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân được đáp ứng. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Trong 5 năm duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp xã Đông An đã đạt được những bước tiến nhất định, nhiều lĩnh vực đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch được UBND huyện giao. UBND xã đã tổ chức chỉ đạo sản xuất theo hướng hàng hóa có liên kết đầu ra cho sản phẩm, từng bước củng cố các chuỗi liên kết ổn định, bền vững, gắn với thực hiện Nghị quyết 69/2020/NQ-HĐND của tỉnh Yên Bái. Từ khi triển khai đến nay đã thực hiện và phát triển được 98 mô hình, trong đó có 30 tổ hợp tác hỗ trợ phát triển chăn nuôi. Từ đó tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Phòng trào thể dục, thể thao của người dân địa phương luôn được đẩy mạnh và nâng cao, tạo tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Trong những năm qua, nhờ chính sách hỗ trợ các dự án phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện, nhân dân trên địa bàn đã tích cực tham gia phát triển các mô hình kinh tế, thành lập các tổ, nhóm sản xuất hỗ trợ lẫn nhau vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, địa phương cũng triển khai chính sách cho nhân dân được vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động chưa có việc làm được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ tạo ra những ngành nghề mới, từ đó đã tạo đà cho nhân dân phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn ổn định.

Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã Đông An được đầu tư phát triển hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Các hoạt động trên đã góp phần tăng thu nhập của cư dân nông thôn, năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62,497 triệu đồng/người/năm.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, lồng ghép với các nguồn vốn hợp pháp khác trong công tác phát triển kinh tế - xã hội; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất phù hợp với lợi thế của địa phương. Từ đó, góp phần giải quyết tốt vấn đề lao động và việc làm, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững.

Mạng lưới điện được quan tâm đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt nhưng chưa mang tính bền vững; giữ vững và nâng cao chất lượng các thôn đã đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục xây dựng các thôn còn lại trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tạo tiền đề cho xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiều tiêu chí nông thôn mới vượt ở mức cao

Ông Ngô Quyết Chiến – Chủ tịch UBND xã Đông An cho biết: Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, địa phương lại bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đông An là một trong những địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi trên địa bàn huyện Văn Yên, đặc biệt là hệ thống đường giao thông có kết nối nhiều tuyến đường lớn nên rất thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hoá.

Nhiều tuyến đường giao thông kết nối giữa xã Đông An và một số địa phương trong khu vực được đầu tư khang trang, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Ngoài ra, nhờ quá trình tuyên truyền của địa phương, nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng cao, người dân hiểu được vai trò của mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nên có sự đồng thuận và sẵn sàng hưởng ứng tích cực khi triển khai các chương trình.

Là địa phương có các mô hình phát triển kinh tế đa dạng trên địa bàn huyện, xã Đông An có ngành nghề chăn nuôi rất phát triển với nhiều trang trại quy mô lớn. Trình độ kiến thức của người dân về chăn nuôi rất cao, được đánh giá là đứng đầu của huyện. Năm nay địa phương đang thực hiện 10 mô hình theo đề án phát triển chăn nuôi của tỉnh, hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi quy mô hộ gia đình.

Nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn xã Đông An được đầu tư bài bản. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Cùng với đó, xã cũng phát triển mạnh về cây lâm nghiệp như cây quế và cây ăn quả. Có trang trại trồng bưởi quy mô lên tới 20ha với chi phí đầu tư vài chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, trên địa bàn có nhiều bạn trẻ năng động đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình chế biến sản phẩm nông nghiệp chuyên sâu, hữu cơ đưa ra thị trường được người tiêu dùng đánh giá cao.

Các tuyến đường điện thắp sáng làng quê đã khiến diện mạo của xã Đông An luôn bừng sáng. Ảnh: UBND xã Đông An cung cấp

Những mô hình sản xuất này đã góp phần vào việc hoàn thiện tiêu chí tổ chức sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhờ vậy, tiêu chí thu nhập của xã vượt chỉ tiêu chung về nông thôn mới nâng cao của huyện, nằm trong tốp những xã có thu nhập cao nhất trên địa bàn huyện Văn Yên. Ngoài ra, các tiêu chí khác như môi trường, văn hoá đều được địa phương thực hiện hiệu quả.

"Đến thời điểm này, theo đánh giá của huyện, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đều đạt", Chủ tịch UBND xã Đông An khẳng định.