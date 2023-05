Yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy qua cầu An Phú Đông Yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông đường thủy qua cầu An Phú Đông

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu thường xuyên kiểm tra, giám sát, thống kê tình hình phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu tạm (kết cấu thép) An Phú Đông để đảm bảo an toàn.