Yêu cầu dừng thi công tượng "Nữ thần tự do" gây tranh cãi ở Sa Pa

Ngày 21/4, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết huyện này đã tiến hành kiểm tra việc một điểm du lịch tư nhân trên địa bàn cho xây dựng một khu check in có nhiều phiên bản nổi tiếng, trong đó có tượng "Nữ thần tự do" đến từ nước Mỹ và đang cho tạm dừng do địa điểm này chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định.



Tượng "Nữ thần tự do" phiên bản gây nhiều tranh cãi xuất hiện ở Sa Pa

Trước đó, trên mạng xã hội những ngày qua chia sẻ chóng mặt hình ảnh tượng "Nữ thần tự do" phiên bản Việt Nam, phiên bản lỗi... được đặt tại một khu du lịch tự mở của người dân ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng bức tượng này nhìn rất hài hước, thiếu thẩm mỹ...

Ngay sau đó, UBND thị xã Sa Pa đã cho thành lập đoàn kiểm tra và xác định chủ đầu tư của khu check in trên là của Công ty TNHH AnSaPa ở tổ 4, phường Phan Si Păng. Khu check in có diện tích 1,7 ha (trong đó 300 m2 đất ở, còn lại là đất rừng sản xuất).

Tại đây, chủ đầu tư đã và đang cho xây dựng rất nhiều các hạng mục công trình để phục vụ khách du lịch. Trong đó đáng chú ý có bức tượng bán thân "Nữ thần tự do" (kích cỡ 7 m x 9 m), mô hình tháp Eiffel (cao 9 m), hình ảnh 4 vị Tổng thống Mỹ (phiên bản núi Rushmore), mô hình tháp nghiêng Pisa (cao 8 m), dòng chữ biểu tượng "Hollywood", mô hình hai bàn tay đang trong quá trình xây dựng (cao 2 m)...

Ngoài tượng "Nữ thần tự do" ở đây còn xây dựng phiên bản núi Rushmore có khắc hình ảnh 4 vị Tổng thống Mỹ

Sau khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng xác định điểm check in AnSaPa là tự phát, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo các điều kiện để đón khách du lịch tham quan và chụp ảnh. Các mô hình mỹ thuật đã xây dựng trong khu check in không đảm bảo quy định của pháp luật cũng như tiêu chuẩn về mỹ thuật.

Từ đó, UBND thị xã Sa Pa yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng việc xây dựng các hạng mục và không được đón khách tham quan, chụp ảnh cho đến khi có quyết định chính thức của cơ quan chức năng. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu xử lý điểm du lịch này theo quy định của pháp luật.